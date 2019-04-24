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Посольство України вимагає вибачень від чеського видання через матеріал про Зеленського

Середа, 24 квітня 2019, 10:27

Посольство України в Празі вимагає вибачень від чеського видання Český rozhlas через публікацію матеріалу про новообраного президента України Володимира Зеленського під назвою "Єврей на чолі українських фашистів" авторства оглядача Яна Фінгерланда.

Про це йдеться в повідомленні посольства на сторінці у Twitter.

"Шановний Český rozhlas Plus, ви вважаєте, що з такою статтею все гаразд? Це огидно, і ми очікуємо вибачень", - заявили дипломати.

Як відомо, мати Зеленського - єврейка, проте раніше він відмовлявся коментувати ізраїльським медіа своє походження.

Народжений у Кривому Розі в сім’ї науковців, Зеленський не згадував про свою єврейську приналежність в інтерв’ю.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаЗеленськийЧехія
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