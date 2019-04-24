Посольство Украины требует извинений от чешского издания за материал о Зеленском

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Среда, 24 апреля 2019, 10:27

Посольство Украины в Праге требует извинений от чешского издания Český rozhlas из-за публикации материала о новоизбранном президенте Украины Владимире Зеленском под названием "Еврей во главе украинских фашистов" авторства обозревателя Яна Фингерланда.

Об этом говорится в сообщении посольства на странице в Twitter.

"Уважаемый Český rozhlas Plus, вы считаете, что с этой статьей все в порядке? Это отвратительно, и мы ждем извинений", - заявили дипломаты.

Как известно, мать Зеленского - еврейка, однако ранее он отказывался комментировать израильским медиа свое происхождение.

Рожденный в Кривом Роге в семье ученых, Зеленский не упоминал о своей еврейской принадлежности в интервью.

Европейская правда

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Темы: Украина Зеленский Чехия
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