"Цифрова держава" Зеленського: від бізнесу до блокчейну для голосувань

Керівник діджитал-кампанії Володимира Зеленського Михайло Федоров мріє розвивати "цифрову державу", щоб поточні процеси можна було здійснювати без папірців і стояння у чергах.

Про такі плани команди Зеленського він розповів в інтерв’ю "Громадському"

"Мені не потрібні посади. У мене свій бізнес, є чимало компаній, з якими я працюю, діджітал-агентства. Є відповідальність – і мені треба думати, що з нею робити, як її правильно трансформувати", – заявив Федоров.

"Але я точно знаю, що те, що ми озвучили, "держава у смартфоні", – не важливо, яка в мене буде роль, – це точно буде зроблено", – додав він.

"Ми за цей час з експертами розробили концепцію розвитку цифрової держави. Починаючи від оцифровки одного проекту як тестового, закінчуючи впровадженням блокчейну для голосування, умовно. Від маленьких проектів до великих. Це чіткий документ. У нас в принципі за кожним напрямком є чіткий документ. Кожен документ – від 10 до 100 сторінок", – заявив Федоров.

На запитання, які базові державні послуги повинні бути у смартфоні найближчим часом, він відповів: "Я би почав з бізнесу, наприклад, відкриття/закриття компанії у два натискання. Потім обов'язково медицина, освіта і дійти до виборчого процесу".

"Що мене сильно дратує – це отримання довідки про несудимість, про склад родини – принаймні базові речі, на які не треба багато грошей, часу та всього іншого. Ти стоїш у черзі по 4-8 годин", – зізнався Федоров.

"Звісно, мрія – це робота з ID-карткою. Перевести всю державу на карти, прибрати папірці, які доводять, що в тебе є карта", – заявив він.

Федоров також сказав, що було "витрачено десь до 200 тисяч доларів на всю кампанію за 4 місяці на ФБ, Інстаграм, Гугл, ютуб".

Ботів не набирали, але залучили майже 600 тисяч волонтерів – вони працювали на проектах "Зе!діджітал", "Зе Book", "Зе люди".

"Я можу точно сказати, що немає стратегії акумулювати цих людей і далі з ними намагатися виграти парламентські вибори. Тепер треба разом з цими людьми розробити систему, яка дозволить новим людям увійти в державну систему і змінювати все", – сказав Федоров.

"Якщо я далі працюватиму в проекті, я займатимуся саме цим. Відкрити соціальний ліфт – напевно, такою буде моя місія", – заявив фахівець із цифровізації.

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