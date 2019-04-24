"Цифровое государство" Зеленского: от бизнеса до блокчейна для голосований

Руководитель диджитал-кампании Владимира Зеленского Михаил Федоров мечтает развивать "цифровое государство", чтобы текущие процессы можно было осуществлять без бумажек и стояния в очередях.

О таких планах команды Зеленского он рассказал в интервью "Громадському".

"Мне не нужны должности. У меня свой бизнес, есть немало компаний, с которыми я работаю, диджитал-агентства. Есть ответственность – и мне надо думать, что с ней делать, как ее правильно трансформировать", – заявил Федоров.

"Но я точно знаю, что то, что мы озвучили, "государство в смартфоне", – не важно, какая у меня будет роль, – это точно будет сделано", – добавил он.

"Мы за это время с экспертами разработали концепцию развития цифрового государства. Начиная с оцифровки одного проекта как тестового, заканчивая внедрением блокчейна для голосования, условно. От маленьких проектов до крупных. Это четкий документ. У нас в принципе по каждому направлению есть четкий документ. Каждый документ – от 10 до 100 страниц", – заявил Федоров.

На вопрос, какие базовые государственные услуги должны быть в смартфоне в ближайшее время, он ответил: "Я бы начал с бизнеса, например, открытие / закрытие компании в два нажатия. Затем обязательно медицина, образование и дойти до избирательного процесса".

"Что меня сильно раздражает – это получение справки о несудимости, о составе семьи – по крайней мере, базовые вещи, на которые не нужно много денег, времени и всего остального. Ты стоишь в очереди по 4-8 часов", – признался Федоров.

"Конечно, мечта – это работа с ID-карточкой. Перевести всю страну на карты, убрать бумажки, которые доказывают, что у тебя есть карта", – заявил он.

Федоров также сказал, что было "потрачено где-то до 200 000 долларов на всю кампанию за 4 месяца на ФБ, Инстаграм, Google, ютуб".

Ботов не набирали, но привлекли почти 600 тысяч волонтеров – они работали на проектах "Зе!диджитал", "Зе Book", "Зе люди".

"Я могу точно сказать, что нет стратегии аккумулировать этих людей и дальше с ними пытаться выиграть парламентские выборы. Теперь надо вместе с этими людьми разработать систему, которая позволит новым людям войти в государственную систему и менять все", – сказал Федоров.

"Если я буду дальше работать в проекте, я буду заниматься именно этим. Открыть социальный лифт – наверное, такой будет моя миссия", – заявил специалист по цифровизации.

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