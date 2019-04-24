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Росіянину вліпили штраф за пост "Путін – казковий дол***"

Середа, 24 квітня 2019, 12:12

У Росії жителя Новгородської області Юрія Картижева оштрафували на 30 тисяч рублів за новим законом про неповагу до влади за два пости "ВКонтакте", в яких він нібито написав "Путін – казковий *******".

Про це повідомляє "Медуза".

Відзначається, що жителю міста Мала Вішера Юрію Картижеву 34 роки, він нещодавно звільнився з колонії, де відсидів більше 2 років за крадіжку (чоловік визнав свою провину і звільнився умовно-достроково).

На своїй сторінці у "ВКонтакте" Картижев постійно критикує російську владу.

Згідно з матеріалами адміністративного провадження, 31 березня Картижев опублікував на своїй сторінці два відео про російську владу.

Одне з них розповідало про те, що уряд Росії вирішив надати Киргизії безоплатну допомогу в розмірі 30 мільйонів доларів; другий ролик – опитування жителів Костроми про "Єдину Росію".

Згідно прикладеними до справи скриншотами, обидва відео Картижев підписав "Путін – казковий *******".

Картижев підтвердив "Медузі", що публікував ролики, але уточнив, що в постах лайки не було, мовляв, він написав "Путін – казковий дол...", а це може означати що завгодно, аж до "Путін – казковий довгожитель".

Картижев впевнений, що напис "Путін – казковий *******" на його сторінці залишили поліцейські, які нібито зламали його сторінку і відредагували пости.

Відзначається, що закон про неповагу до влади вступив в силу 29 березня. Пости на сторінці Картижева з'явилися через два дні.

А вже 2 квітня капітан поліції на прізвище Ментовський з відділення МВС по Маловішерському району склав рапорт про те, що виявив на сторінці Картижева пости, які "ображають суспільну мораль", і демонструють "явну неповагу до держави".

3 квітня проти Картижева порушили справу про адміністративне правопорушення за статтею про неповагу до влади.

Картижев каже, що поліцейські вимагали від нього визнати провину. Він запевняв, що написав тільки "Путін – казковий дол ..." і не використав мат.

22 квітня жителя Новгородської області оштрафували на 30 тисяч рублів (приблизно 12,5 тисячі гривень).

Картижев збирається скаржитися в ЄСПЛ.

Нагадаємо: 

  • На початку квітня російська генпрокуратура вперше використовувала закон про неповагу до влади, щоб видалити з новинних сайтів матеріали з картинкою "Путін пі**р". 
  • Раніше Держдума РФ прийняла резонансний законопроект про блокування в інтернеті матеріалів, що ображають суспільство, державні символи та інститути влади Росії.

Теми: РосіяПутінсудсоцмережі
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