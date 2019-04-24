Россиянину влепили штраф за пост "Путин – сказочный дол***"
В России жителя Новгородской области Юрия Картыжева оштрафовали на 30 тысяч рублей по новому закону о неуважении к власти за два поста "ВКонтакте", в которых он якобы написал "Путин – сказочный *******".
Об этом сообщает "Медуза".
Отмечается, что жителю города Малая Вишера Юрию Картыжеву 34 года, он недавно освободился из колонии, где отсидел больше 2 лет за кражу (мужчина признал свою вину и освободился условно-досрочно).
На своей странице во "ВКонтакте" Картыжев постоянно критикует российскую власть.
Согласно материалам административного производства, 31 марта Картыжев опубликовал на своей странице два видео о российской власти.
Одно из них рассказывало о том, что правительство России решило предоставить Киргизии безвозмездную помощь в размере 30 миллионов долларов; второй ролик – опрос жителей Костромы про "Единую Россию".
Согласно приложенным к делу скриншотам, оба видео Картыжев сопроводил подписью "Путин – сказочный *******".
Картыжев подтвердил "Медузе", что публиковал ролики, но уточнил, что в постах мата не было, мол, он написал "Путин – сказочный дол…", а это может значить что угодно, вплоть до "Путин – сказочный долгожитель".
Картыжев уверен, что надпись "Путин – сказочный *******" на его странице оставили полицейские, которые якобы взломали его страницу и отредактировали посты.
Отмечается, что закон о неуважении к власти вступил в силу 29 марта. Посты на странице Картыжева появились спустя два дня.
А уже 2 апреля капитан полиции по фамилии Ментовский из отделения МВД по Маловишерскому району составил рапорт о том, что обнаружил на странице Картыжева посты, "оскорбляющие общественную нравственность", и демонстрирующие "явное неуважение к государству".
3 апреля против Картыжева возбудили дело об административном правонарушении по статье о неуважении к власти.
Картыжев говорит, что полицейские требовали от него признать вину. Он уверял, что написал только "Путин – сказочный дол…" и не использовал мат.
22 апреля жителя Новгородской области оштрафовали на 30 тысяч рублей (приблизительно 12,5 тысячи гривен).
Картыжев собирается жаловаться в ЕСПЧ.
Напомним:
- В начале апреля российская генпрокуратура впервые использовала закон о неуважении к власти, чтобы удалить с новостных сайтов материалы с картинкой "Путин пи**р".
- Ранее Госдума РФ приняла резонансный законопроект о блокировке в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти России.