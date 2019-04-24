В России жителя Новгородской области Юрия Картыжева оштрафовали на 30 тысяч рублей по новому закону о неуважении к власти за два поста "ВКонтакте", в которых он якобы написал "Путин – сказочный *******".

Об этом сообщает "Медуза".

Отмечается, что жителю города Малая Вишера Юрию Картыжеву 34 года, он недавно освободился из колонии, где отсидел больше 2 лет за кражу (мужчина признал свою вину и освободился условно-досрочно).

На своей странице во "ВКонтакте" Картыжев постоянно критикует российскую власть.

Согласно материалам административного производства, 31 марта Картыжев опубликовал на своей странице два видео о российской власти.

Одно из них рассказывало о том, что правительство России решило предоставить Киргизии безвозмездную помощь в размере 30 миллионов долларов; второй ролик – опрос жителей Костромы про "Единую Россию".

Согласно приложенным к делу скриншотам, оба видео Картыжев сопроводил подписью "Путин – сказочный *******".

Картыжев подтвердил "Медузе", что публиковал ролики, но уточнил, что в постах мата не было, мол, он написал "Путин – сказочный дол…", а это может значить что угодно, вплоть до "Путин – сказочный долгожитель".

Картыжев уверен, что надпись "Путин – сказочный *******" на его странице оставили полицейские, которые якобы взломали его страницу и отредактировали посты.

Отмечается, что закон о неуважении к власти вступил в силу 29 марта. Посты на странице Картыжева появились спустя два дня.

А уже 2 апреля капитан полиции по фамилии Ментовский из отделения МВД по Маловишерскому району составил рапорт о том, что обнаружил на странице Картыжева посты, "оскорбляющие общественную нравственность", и демонстрирующие "явное неуважение к государству".

3 апреля против Картыжева возбудили дело об административном правонарушении по статье о неуважении к власти.

Картыжев говорит, что полицейские требовали от него признать вину. Он уверял, что написал только "Путин – сказочный дол…" и не использовал мат.

22 апреля жителя Новгородской области оштрафовали на 30 тысяч рублей (приблизительно 12,5 тысячи гривен).

Картыжев собирается жаловаться в ЕСПЧ.

Напомним: