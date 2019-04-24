У Генштабі ЗС РФ стверджують, що Росія не готується до військових дій

Начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов заявив, що Росія не веде ніяких військових приготувань, про які пише ряд "русофобських ЗМІ".

Про це він сказав в середу на VIII Московській конференції з міжнародної безпеки, передає ТАСС.

"Хочу також спростувати тезу про нібито підготовку до військових дій нашою країною, що зараз активно тиражується русофобськими ЗМІ і використовується в розгорнутій антиросійської західній пропаганді", - сказав він.

За його словами, російські збройні сили відкриті "як в питаннях розв'язуваних ними завдань, так і в підходах до забезпечення регіональної та глобальної стабільності".

На думку російського генерала, країни Заходу нібито провокують внутрішньодержавну нестабільність, "просуваючи демократію шляхом так званого гуманітарного втручання".

При цьому Герасимов стверджує, що США хочуть за допомогою своєї глобальної ПРО позбавити Росію і Китай можливості завдавати удари.

"Кількість об'єктів американської протиракетної оборони в різних регіонах світу збільшилася, і орієнтовані вони на підрив можливостей Росії і Китаю по нанесенню ударів", - сказав генерал

Він заявив, що Росія змушена реагувати на це, "розробляючи, в першу чергу, заходи протидії протиракетній обороні".

Начальник Генштабу РФ додав, що "рішення знайдені не настільки витратні, але високоефективні".

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