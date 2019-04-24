В Генштабе ВС РФ утверждают, что Россия не готовится к военным действиям
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия не ведет никаких военных приготовлений, о которых пишет ряд "русофобских СМИ".
Об этом он сказал в среду на VIII Московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС.
"Хочу также опровергнуть тезис о якобы ведущихся нашей страной военных приготовлениях, который сейчас активно тиражируется русофобскими СМИ и используется в развернутой антироссийской западной пропаганде", - сказал он.
По его словам, российские вооруженные силы открыты "как в вопросах решаемых ими задач, так и в подходах к обеспечению региональной и глобальной стабильности".
По мнению российского генерала, страны Запада якобы провоцируют внутригосударственную нестабильность, "продвигая демократию путем так называемого гуманитарного вмешательства".
При этом Герасимов утверждает, что США хотят с помощью своей глобальной ПРО лишить Россию и Китай возможности наносить ответные удары.
"Количество объектов американской противоракетной обороны в различных регионах мира увеличилось, и ориентированы они на подрыв возможностей России и Китая по нанесению ответных ударов", - сказал генерал
Он заявил, что Россия вынуждена реагировать на это, "разрабатывая, в первую очередь, меры противодействия противоракетной обороне".
Начальник Генштаба РФ добавил, что "решения найдены не столь затратные, но высокоэффективные".
Напомним:
- Ранее депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольски заявил, что ЕС должен ввести новые углубленные санкции против РФ, которая готовится к дальнейшим военным действиям.
- "Идут приготовления к дальнейшим военным действиям для создания коридора из Донбасса через Мариуполь в Крым. А уже оттуда, возможно, в Приднестровье", - сказал он.
- Ранее евродепутат заявил, что в доктрине Путина нет места диалогу, в ней есть только война.