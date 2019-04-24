В Генштабе ВС РФ утверждают, что Россия не готовится к военным действиям

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия не ведет никаких военных приготовлений, о которых пишет ряд "русофобских СМИ".

Об этом он сказал в среду на VIII Московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС.

"Хочу также опровергнуть тезис о якобы ведущихся нашей страной военных приготовлениях, который сейчас активно тиражируется русофобскими СМИ и используется в развернутой антироссийской западной пропаганде", - сказал он.

По его словам, российские вооруженные силы открыты "как в вопросах решаемых ими задач, так и в подходах к обеспечению региональной и глобальной стабильности".

По мнению российского генерала, страны Запада якобы провоцируют внутригосударственную нестабильность, "продвигая демократию путем так называемого гуманитарного вмешательства".

При этом Герасимов утверждает, что США хотят с помощью своей глобальной ПРО лишить Россию и Китай возможности наносить ответные удары.

"Количество объектов американской противоракетной обороны в различных регионах мира увеличилось, и ориентированы они на подрыв возможностей России и Китая по нанесению ответных ударов", - сказал генерал

Он заявил, что Россия вынуждена реагировать на это, "разрабатывая, в первую очередь, меры противодействия противоракетной обороне".

Начальник Генштаба РФ добавил, что "решения найдены не столь затратные, но высокоэффективные".

Напомним: