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Чистий четвер в Україні буде по-літньому теплим

Середа, 24 квітня 2019, 12:56

25 квітня в Україні очікується сонячна та по-літньому тепла погода, невеличкі дощі прогнозують лише в західних областях.

Про це повідомляє синоптик Наталя Діденко у Facebook.

"Ніч ще очікується холоднуватою, +4+11 градусів, а ось протягом дня температура повітря досягне +20+26 градусів", - пише синоптик.

На узбережжях українських морів холодне море освіжатиме повітря до +16+19 градусів.

На Правобережжі очікується поривчастий і сильний вітер.

У Києві 25 квітня буде сонячно і тепло, +20+23 градуси. 

 
Фото meteo.gov.ua

"Одягайте світлу одежу, беріть на носа темні окуляри, погода сприятиме праці, прогулянкам і пробудженню громадянських почуттів. Самі не спіть довго за такої чудової погоди і не давайте спати своїй совісті", - закликала Діденко.

Українська правда

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Теми: погода
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