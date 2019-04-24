Чистий четвер в Україні буде по-літньому теплим

25 квітня в Україні очікується сонячна та по-літньому тепла погода, невеличкі дощі прогнозують лише в західних областях.

Про це повідомляє синоптик Наталя Діденко у Facebook.

"Ніч ще очікується холоднуватою, +4+11 градусів, а ось протягом дня температура повітря досягне +20+26 градусів", - пише синоптик.

На узбережжях українських морів холодне море освіжатиме повітря до +16+19 градусів.

На Правобережжі очікується поривчастий і сильний вітер.

У Києві 25 квітня буде сонячно і тепло, +20+23 градуси.

Фото meteo.gov.ua

"Одягайте світлу одежу, беріть на носа темні окуляри, погода сприятиме праці, прогулянкам і пробудженню громадянських почуттів. Самі не спіть довго за такої чудової погоди і не давайте спати своїй совісті", - закликала Діденко.