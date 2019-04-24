Чистый четверг в Украине будет по-летнему теплым

25 апреля в Украине ожидается солнечная и по-летнему теплая погода, небольшие дожди прогнозируют только в западных областях.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Ночь еще ожидается холодноватой, +4+11 градусов, а вот в течение дня температура воздуха достигнет +20+26 градусов", - пишет синоптик.

На побережьях украинских морей холодное море будет освежать воздух до +16+19 градусов.

На Правобережье ожидается порывистый и сильный ветер.

В Киеве 25 апреля будет солнечно и тепло, +20+23 градуса.

Фото meteo.gov.ua

"Надевайте светлую одежду, берите на нос темные очки, погода будет способствовать труду, прогулкам и пробуждению гражданских чувств. Сами не спите долго в такую замечательную погоду и не давайте спать своей совести", - призвала Диденко.