Чистый четверг в Украине будет по-летнему теплым
25 апреля в Украине ожидается солнечная и по-летнему теплая погода, небольшие дожди прогнозируют только в западных областях.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Ночь еще ожидается холодноватой, +4+11 градусов, а вот в течение дня температура воздуха достигнет +20+26 градусов", - пишет синоптик.
На побережьях украинских морей холодное море будет освежать воздух до +16+19 градусов.
На Правобережье ожидается порывистый и сильный ветер.
В Киеве 25 апреля будет солнечно и тепло, +20+23 градуса.
"Надевайте светлую одежду, берите на нос темные очки, погода будет способствовать труду, прогулкам и пробуждению гражданских чувств. Сами не спите долго в такую замечательную погоду и не давайте спать своей совести", - призвала Диденко.
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