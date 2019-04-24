Кримські винороби можуть зупинитися: пляшок не вистачає

Винороби анексованого Росією Криму можуть зупинити виробництво на 6-9 місяців через брак пляшок, що виникла через американські санкції.

Про такий ризик ідеться в листі голови асоціації виноградарів і виноробів "Севастополь" Олексія Липка до "депутата Держдуми" Дмитра Бєліка, пише РБК.

Після закриття поставок скляної тари з України кримських виноробів забезпечували нею, в основному, "Русджам" і "Кавминстекло", вказує Липко.

"Однак, з огляду на потребу у скляній тарі південних регіонів Росії і високу чутливість даного виду продукції до витрат на логістику, ці два підприємства фактично є монополістами в регіоні", – пише Липко.

Проблеми з тарою почалися після того, як контроль над "Кавминстекло" перейшов до американських акціонерам і там змінили гендиректора.

Новий топ-менеджер Александрс Павловс повідомив, що, "слідуючи економічним санкціям, введеним США проти Криму, він зупиняє будь-яку співпрацю зі споживачами пляшок, розташованими в Криму". При цьому він нібито просив приховати причину, адже в Росії це – "політичні ризики".

Виноробам не вдалося обійтися потужностями "Русджаму".

Великі приватні й державні виноробні компанії "Массандра", "Новий Світ", "Инкерман" і Севастопольський винний завод "понесуть колосальні збитки у зв'язку з зупинкою виробництва в розпал туристичного сезону у Криму", заявив Липко.

Він просить депутата в найкоротші терміни поінформувати про "критичну ситуацію" уповноважені органи, щоб ті відреагували "на явно ворожу позицію з виконання на території Росії незаконних американських санкцій щодо Криму".

Липко підтвердив РБК, що кримські підприємства стали отримувати повідомлення про припинення поставок тари після зміни гендиректора постачальника.

Бєлік уже спрямував звернення керівництву Федеральної антимонопольної служби, в Генпрокуратуру, в Мінпромторг і т.п. з проханням допомогти виноробам, щоб виробництво не зупинилося на півроку.

За словами засновника кримської виноробні "Uppa Winery" Павла Швеця, замовляти пляшки у "Кавминстекло" і раніше доводилося через московську компанію.

"Массандра" теж закуповувала тару у "Кавмінстекло" через посередника – московську ТОВ "ВайнСервіс". Ця фірма мала контакти і з "Севастопольським винним заводом".

Як розповів один із великих кримських виробників вина, припинити відвантаження "Кавминстекло" просить усіх постачальників-посередників з 1 травня, без перехідного періоду.

Ще одне джерело уточнило, що в процесі переговорів компаніям обіцяли перехідний період – до вересня 2019 року, але в підсумковому повідомленні – травень.

Як пояснює Липко, швидко знайти нового постачальника скла підприємствам проблематично.