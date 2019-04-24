Крымские виноделы могут остановиться: бутылок не хватает

Виноделы аннексированного Россией Крыма могут остановить производство на 6-9 месяцев из-за нехватки бутылок, возникшей из-за американских санкций.

О таком риске говорится в письме главы ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь" Алексея Липко к "депутату Госдумы" Дмитрию Белику, пишет РБК.

После закрытия поставок стеклянной тары из Украины крымских виноделов снабжали, в основном, "Русджам" и "Кавминстекло", указывает Липко.

"Однако, учитывая потребность в стеклянной таре южных регионов России и высокую чувствительность данного вида продукции к расходам на логистику, эти два предприятия фактически являются монополистами в регионе", – пишет Липко.

Проблемы с тарой начались после того, как контроль над ​"Кавминстеклом" перешел к американским акционерам и там сменили гендиректора.

Новый топ-менеджер Александрс Павловс сообщил, что, "следуя экономическим санкциям, введенным США против Крыма, он останавливает любое сотрудничество с потребителями бутылки, расположенными в Крыму". При этом он якобы просил скрыть причину, так как в России это – "политические риски".

Виноделам не удалось обойтись мощностями "Русджама". ​

Крупные частные и государственные винодельческие компании "Массандра", "Новый Свет", "Инкерман" и Севастопольский винный завод "понесут колоссальные убытки в связи с остановкой производства в самый разгар туристического сезона в Крыму", заявил Липко.

Он просит депутата в кратчайшие сроки проинформировать о "критической ситуации" уполномоченные органы, чтобы те отреагировали "на явно враждебную позицию по исполнению на территории России незаконных американских санкций в отношении Крыма".

Липко подтвердил РБК, что крымские предприятия стали получать уведомления о приостановке поставок тары после смены гендиректора поставщика.

Белик уже направил обращения руководству Федеральной антимонопольной службы, в Генпрокуратуру, в Минпромторг и т.п. с просьбой помочь виноделам, чтобы производство не остановилось на полгода.

По словам основателя крымской винодельни "Uppa Winery" Павла Швеца, заказывать бутылки у "Кавминстекло" и раньше приходилось через московскую компанию.

"Массандра" тоже закупала тару у "Кавминстекла" через посредника – московскую ООО "ВайнСервис". Эта фирма имела контакты и с "Севастопольским винным заводом".

Как рассказал один из крупных крымских производителей вина, прекратить отгрузку "Кавминстекло" просит всех поставщиков-посредников с 1 мая, без переходного периода.

Еще один источник уточнил, что в процессе переговоров компаниям обещали переходный период – до сентября 2019-го, но в итоговом уведомлении – май.

Как поясняет Липко, быстро найти нового поставщика стекла предприятиям проблематично.