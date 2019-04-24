СБУ перевірить, хто запустив опитування про від'єднання Галичини

Співробітники Служби безпеки у Львівській області проводять перевірку за фактом поширення "опитування" щодо "перспектив регіону", зокрема пропозицій створення "окремої незалежної держави" чи "приєднання до іншої держави".

Про це повідомляє прес-служба СБУ Львівщини у Facebook.

Зазначається, що відповідно до попередніх експертних висновків вказане "опитування" містить окремі ознаки складу злочину, передбаченого статтею 110 Кримінального кодексу України.

Зокрема, публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

"Наразі СБУ вживає заходів для встановлення усіх причетних до організації вказаної провокації та притягнення їх до відповідальності відповідно до чинного законодавства", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у спецслужбі закликали мешканців регіону не піддаватися на провокації та не сприяти публічному поширенню вказаного "опитування", який є очевидним елементом ворожої пропаганди.

Раніше львівяни повідомляли у Facebook про опитування, яке проводять від імені Київського міжнародного інституту соціології, щодо долі Галичини після завершення президентських виборів.

Як повідомляє "Громадське", у КМІС підтвердили факт опитування і заявили, що анкетування почали 23 квітня на замовлення газети "Дзеркало тижня".

Зазначається, що в інституті наголосили, що лише досліджують суспільну думку.

"Це сканування настроїв суспільства, небезпечних для країни, ми їх просто вивчаємо, щоб цього не сталося", — сказали в інституті соцдосліджень.

Також у КМІС зазначили, що наявність варіантів відповідей про приєднання до Польщі не означає агітацію до сепаратизму.

"В анкетах ставляться будь-які запитання. Коли ми запитуємо, як ви ставитеся до Росії, там також є варіант — "добре". Але це ж не означає, що ми закликаємо добре ставитися до ворога"", - пояснили там.

Повідомляється, що звинувачення в сепаратизмі у КМІС назвали несправедливими і додали, що подібні опитування проводилися у 2014 році у східних областях.

За даними видання, дирекція КМІС уже спілкується з СБУ.

У виданні "Дзеркало тижня" згодом пояснили, що вже проводили подібне опитування у 2014 році і тоді ніхто "зради" не помітив.

"Питання соцопитування, за винятком двох нових, дублюють опитування 2014 року для проекту "Пісня про Батьківщину", покликаного оцінити настрої українців, враховуючи існуючі зовнішні ризики", - йдеться у заяві.

Повідомляється, що проведене у 2014 році опитування в західних областях, показало, що, незважаючи на масове отримання паспортів сусідніх держав і трудову міграцію, населення Закарпаття, Буковини і трьох Галицьких областей однозначно пов'язує свою долю з Україною.

У виданні додали, що тепер вирішили повторити це опитування, допускаючи думку про те, що за цей час ряд факторів міг вплинути на настрої в регіонах.

""Дзеркало тижня" вирішило повторити питання, які ставило в 2014 році, при цьому додавши лише два нових, в яких Служба Безпеки України, як і в тих, що були в анкеті 5 років тому, не знайде проросійської крамоли", - йдеться у заяві.

Наголошується, що подібні соціологічні опитування здатні принести практичну користь, насамперед, тим, від кого в нашій державі залежить прийняття життєво важливих рішень.

Нагадаємо: