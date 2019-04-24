СБУ проверит, кто запустил опрос об отделении Галичины

Сотрудники Службы безопасности во Львовской области проводят проверку по факту распространения "опроса" относительно "перспектив региона", в частности предложений создания "отдельного независимого государства" или "присоединения к другому государству".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ Львовщины в Facebook.

Отмечается, что согласно предварительным экспертным заключениям указанный "опрос" содержит отдельные признаки состава преступления, предусмотренного статьей 110 Уголовного кодекса Украины.

В частности, публичные призывы или распространение материалов с призывами к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Сейчас СБУ принимает меры для установления всех причастных к организации указанной провокации и привлечения их к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в спецслужбе призвали жителей региона не поддаваться на провокации и не способствовать распространения указанного "опроса", который очевидно является элементом вражеской пропаганды.

Ранее львовяне сообщали в Facebook об опросе, который проводят от имени Киевского международного института социологии, о судьбе Галичины после завершения президентских выборов.

Напомним