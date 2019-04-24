СБУ проверит, кто запустил опрос об отделении Галичины

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Среда, 24 апреля 2019, 13:07

Сотрудники Службы безопасности во Львовской области проводят проверку по факту распространения "опроса" относительно "перспектив региона", в частности предложений создания "отдельного независимого государства" или "присоединения к другому государству".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ Львовщины в Facebook.

Отмечается, что согласно предварительным экспертным заключениям указанный "опрос" содержит отдельные признаки состава преступления, предусмотренного статьей 110 Уголовного кодекса Украины.

В частности, публичные призывы или распространение материалов с призывами к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Сейчас СБУ принимает меры для установления всех причастных к организации указанной провокации и привлечения их к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в спецслужбе призвали жителей региона не поддаваться на провокации и не способствовать распространения указанного "опроса", который очевидно является элементом вражеской пропаганды.

Ранее львовяне сообщали в Facebook об опросе, который проводят от имени Киевского международного института социологии, о судьбе Галичины после завершения президентских выборов.

Напомним

  • 21 апреля прошел второй тур президентских выборов.
  • Кандидатуру Владимира Зеленского, который получил наибольшее число голосов избирателей, поддержали во всех регионах Украины, кроме Львовской, где фаворитом стал Петр Порошенко.

Украинская правда

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Темы: СБУ Львовщина
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