СБУ проверит, кто запустил опрос об отделении Галичины

Сотрудники Службы безопасности во Львовской области проводят проверку по факту распространения "опроса" относительно "перспектив региона", в частности предложений создания "отдельного независимого государства" или "присоединения к другому государству".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ Львовщины в Facebook.

Отмечается, что согласно предварительным экспертным заключениям указанный "опрос" содержит отдельные признаки состава преступления, предусмотренного статьей 110 Уголовного кодекса Украины.

В частности, публичные призывы или распространение материалов с призывами к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Сейчас СБУ принимает меры для установления всех причастных к организации указанной провокации и привлечения их к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в спецслужбе призвали жителей региона не поддаваться на провокации и не способствовать распространения указанного "опроса", который очевидно является элементом вражеской пропаганды.

Ранее львовяне сообщали в Facebook об опросе, который проводят от имени Киевского международного института социологии, о судьбе Галичины после завершения президентских выборов.

Как сообщает "Громадское", в КМИС подтвердили факт проведения опроса и заявили, что анкетирование начали 23 апреля на заказ газеты "Зеркало недели".

Отмечается, что в институте отметили, что только исследуют общественное мнение.

"Это сканирование настроений общества, опасных для страны, мы их просто изучаем, чтобы этого не произошло", - сказали в институте социсследований.

Также в КМИС отметили, что наличие вариантов ответов о присоединении к Польше не означает агитацию за сепаратизм.

"В анкетах указываются любые вопросы. Когда мы спрашиваем, как вы относитесь к России, там также есть вариант - "хорошо". Но это же не значит, что мы призываем хорошо относиться к врагу"", - пояснили там.

Сообщается, что обвинения в сепаратизме в КМИС назвали несправедливыми и добавили, что подобные опросы проводились в 2014 году в восточных областях.

По данным издания, дирекция КМИС уже общается с СБУ.

В издании "Зеркало недели" объяснили, что уже проводили подобный опрос в 2014 году и тогда никто "зрады" не заметил.



"Вопросы соцопроса, за исключением двух новых, дублируют опрос 2014 года для проекта "Песня о Родине", призванного оценить настроения украинцев, учитывая существующие внешние риски", - говорится в заявлении.

Сообщается, что проведенный в 2014 году опрос в западных областях, показал, что, несмотря на массовое получение паспортов соседних государств и трудовой миграции, население Закарпатья, Буковины и трех Галицких областей однозначно связывает свою судьбу с Украиной.

В издании добавили, что теперь решили повторить этот опрос, допуская мысль о том, что за это время ряд факторов мог повлиять на настроения в регионах.

""Зеркало недели" решило повторить вопросы, которые ставило в 2014 году, при этом добавив лишь два новых, в которых Служба безопасности Украины, как и у тех, что были в анкете 5 лет назад, не найдет пророссийской крамолы", - говорится в заявлении.

Отмечается, что подобные социологические опросы способны принести практическую пользу, прежде всего, тем, от кого в нашей стране зависит принятие жизненно важных решений.

Напомним