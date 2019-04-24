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Шевченко витратив на рекламу в 25 разів більше, ніж задекларував

Середа, 24 квітня 2019, 13:19

Народний депутат, екс-кандидат на посаду президента Олександр Шевченко задекларував 3,2 мільйона гривень витрат на рекламу, хоча мав би задекларувати щонайменше 85 мільйонів гривень.

Про це повідомляє громадський рух ЧЕСНО.

Відзначається, що активісти дійшли такого висновку, проаналізувавши декларацію Шевченка за 2018 рік.

У ЧЕСНО підрахували, що торік центральні телеканали показали понад 4200 роликів на підтримку Шевченка.

"Комерційна вартість такого обсягу реклами, згідно з розцінками телеканалів, 2018 року мала б сягати щонайменше 85 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ЧЕСНО, партія "УКРОП", від якої висувався Шевченко на виборах, торік не витрачала коштів на телерекламу, тож, хто за неї сплачував, не відомо.

Водночас, під час президентської кампанії Шевченко використовував також рекламу в соцмережах, ґуґл-рекламу, брав участь в ефірах регіональних телеканалів.

 
Реклама Шевченка від травня 2018 року

У ЧЕСНО припускають, що найімовірніше, загальна вартість його кампанії 2018 року була ще вищою.

Зазначається, що рух звернувся до Шевченка з проханням пояснити походження коштів на ці витрати, однак відповіді не отримав. Його прес-служба також проігнорувала запит. Відповіді з офіційної електронної пошти, зазначеної на сайті політика, також не надійшло.

 
Реклама Шевченка від квітня 2018 року

Повідомляється, що виборчий фонд кандидата Шевченка становив 68,2 мільйона гривень.

Нагадаємо: 

  • Шевченко в першому турі виборів набрав 0,57% голосів виборців.
  • У другому турі він підтримував шоумена Володимира Зеленського.

"Українська правда" у Threads

Теми: виборивибори президента 2019грошідеклараціїреклама
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