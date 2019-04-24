Шевченко потратил на рекламу в 25 раз больше, чем задекларировал

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Среда, 24 апреля 2019, 13:19

Народный депутат, экс-кандидат в президенты Александр Шевченко задекларировал 3,2 миллиона гривен расходов на рекламу, хотя должен задекларировать не менее 85 млн гривен.

Об этом сообщает общественное движение ЧЕСНО.

Отмечается, что активисты пришли к такому выводу, проанализировав декларацию Шевченко за 2018 год.

В ЧЕСНО подсчитали, что в прошлом году центральные телеканалы показали более 4200 роликов в поддержку Шевченко.

"Коммерческая стоимость такого объема рекламы, согласно расценкам телеканалов, 2018 года должна достигать не менее 85 млн гривен", - говорится в сообщении.

По информации ЧЕСНО, партия "УКРОП", от которой выдвигался Шевченко на выборах, в прошлом году не тратила средства на телерекламу, поэтому, кто за нее платил, не известно.

В то же время, во время президентской кампании Шевченко использовал также рекламу в соцсетях, гугл-рекламу, участвовал в эфирах региональных телеканалов.

 
Реклама Шевченко от мая 2018 года

В ЧЕСНО предполагают, что, скорее всего, общая стоимость его кампании 2018 года была еще выше.

Отмечается, что движение обратилось к Шевченко с просьбой объяснить происхождение средств на эти расходы, однако ответа не получило. Его пресс-служба также проигнорировала запрос. Ответа с официальной электронной почты, указанной на сайте политика, также не последовало.

Реклама Шевченко от апреля 2018 года
Реклама Шевченко от апреля 2018 года

Сообщается, что избирательный фонд кандидата в Шевченко составил 68,2 миллиона гривен.

Напомним:

  • Шевченко в первом туре выборов набрал 0,57% голосов избирателей.
  • Во втором туре он поддерживал шоумена Владимира Зеленского.

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Темы: виборы выборы президента 2019 деньги декларации реклама
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