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Морська охорона РФ демонстративно підходить близько до українських берегів

Середа, 24 квітня 2019, 13:19

Росія демонстративно перешкоджає проходженню кораблів в українські порти через Керченську протоку.

Про це розповів на телеканалі UATV голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал, інформує 24 квітня прес-служба ДПСУ.

"Триває постійний огляд суден у районі Керченської протоки, які заходять в порти України з економічними цілями, – наголосив він. – Практично немає таких, які б не оглядалися – особливо, які йдуть в Україну. Створюють штучну чергу заходу, і наші судна оглядають набагато довше і пропускають останніми".

Також, за словами Цигикала, морська охорона РФ демонстративно підходить близько до українських берегів Азовського моря.

"Ситуацію погіршує те, що це море вважається внутрішнім між двома державами. Тому важко визначити чіткі межі територіальних вод та прилеглих до них", –  каже голова ДПСУ.

Цигикал також звернув увагу на те, що особливо важливим для України залишається питання вдосконалення морського законодавства.

За його словами, над відповідними проектами Держприкордонслужба активно працює, в тому числі й з іноземними партнерами.

Українська правда

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Теми: Росія
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