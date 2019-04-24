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Морская охрана РФ демонстративно подходит близко к украинским берегам

Среда, 24 апреля 2019, 13:19

Россия демонстративно препятствует прохождению кораблей в украинские порты через Керченский пролив.

Об этом рассказал на телеканале UATV председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, информирует 24 апреля пресс-служба ГПСУ.

"Идет постоянный досмотр судов в районе Керченского пролива, которые заходят в порты Украины с экономическими целями, – подчеркнул он. – Практически нет таких, которые бы не осматривались - особенно, которые идут в Украину. Создают искусственную очередь захода, и наши суда осматривают гораздо дольше и пропускают последними".

Также, по словам Цигикала, морская охрана РФ демонстративно подходит близко к украинским берегам Азовского моря.

"Ситуация усугубляется тем, что это море считается внутренним между двумя государствами. Поэтому трудно определить четкие границы территориальных вод и прилегающих к ним", - говорит председатель ГПСУ.

Цигикал также обратил внимание на то, что особенно важным для Украины остается вопрос совершенствования морского законодательства.

По его словам, над соответствующими проектами Госпогранслужба активно работает, в том числе и с иностранными партнерами.

Украинская правда

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Темы: Росcия
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