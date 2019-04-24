Морская охрана РФ демонстративно подходит близко к украинским берегам

2851 просмотр
Среда, 24 апреля 2019, 13:19

Россия демонстративно препятствует прохождению кораблей в украинские порты через Керченский пролив.

Об этом рассказал на телеканале UATV председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, информирует 24 апреля пресс-служба ГПСУ.

"Идет постоянный досмотр судов в районе Керченского пролива, которые заходят в порты Украины с экономическими целями, – подчеркнул он. – Практически нет таких, которые бы не осматривались - особенно, которые идут в Украину. Создают искусственную очередь захода, и наши суда осматривают гораздо дольше и пропускают последними".

Также, по словам Цигикала, морская охрана РФ демонстративно подходит близко к украинским берегам Азовского моря.

"Ситуация усугубляется тем, что это море считается внутренним между двумя государствами. Поэтому трудно определить четкие границы территориальных вод и прилегающих к ним", - говорит председатель ГПСУ.

Цигикал также обратил внимание на то, что особенно важным для Украины остается вопрос совершенствования морского законодательства.

По его словам, над соответствующими проектами Госпогранслужба активно работает, в том числе и с иностранными партнерами.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия
powered by lun.ua
Материалы по теме
В Генштабе ВС РФ утверждают, что Россия не готовится к военным действиям 24 апреля 2019, 12:31
Ким Чен Ыну подогнали поезд в РФ прямо под красную дорожку 24 апреля 2019, 12:14
Россиянину влепили штраф за пост "Путин – сказочный дол***" 24 апреля 2019, 12:12
Все новости
Главные новости
СБУ проверит, кто запустил опрос об отделении Галичины
"Самопомич" готовит закон об ограничении президента, Гриценко раскритиковал
Луценко: Ждем Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками
Команда Порошенко дала совет Зеленскому: Надо начинать говорить
Все новости
Фото

14 детских площадок, с которыми что-то не так

Фото

Оптические иллюзии, которые украдут ваш вечер

улыбнитесь!

Фотожабы ЗЕ!победы

психология

Как цвет носа, щек и подбородка "выдает" наши эмоции

Поиск по сайту
Архив
Весь архів