У Кремлі заявили, що рішення Путіна щодо України залежать від Зеленського
Президент Росії Володимир Путін буде вибудовувати лінію російсько-українських відносин з урахуванням заяв і дій нового українського лідера Володимира Зеленського.
Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
"У будь-якому випадку президент Росії як людина, яка визначає зовнішню політику російської держави, в тому числі визначає вектор політики щодо України, саме на підставі конкретних заяв і дій (Зеленського - ред.) буде вибудовувати свою лінію спілкування з керівництвом України", - сказав він
Пєсков не став відповідати на питання про те, як діятиме Москва, якщо дії і слова обраного президента України Зеленського не влаштують РФ.
"Мовою дипломатів це називається "евентуальні міркування". Вони навряд чи доречні, тим більше в такій чутливій сфері, як російсько-українські відносини", - додав він.
За його словами, Кремль поки не знає позицію Зеленського у питанні утримання під вартою росіян в Україні.
Нагадаємо:
- 21 квітня в Україні пройшов другий тур президентських виборів, в яких переміг Володимир Зеленський.
- Його привітали лідери країн США, Польщі, Білорусі та багатьох інших, крім Росії.
- У РФ подібні поздоровлення назвали "передчасними".
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