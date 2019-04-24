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В Кремле заявили, что решения Путина относительно Украины зависят от Зеленского

Среда, 24 апреля 2019, 13:37

Президент России Владимир Путин будет выстраивать линию российско-украинских отношений с учетом заявлений и действий нового украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"В любом случае президент России как человек, который определяет внешнюю политику российского государства, в том числе определяет вектор политики в отношении Украины, именно на основании конкретных заявлений и действий (Зеленского - ред.) будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины", - сказал он

Песков не стал отвечать на вопрос о том, как поступит Москва, если действия и слова избранного президента Украины Зеленского не устроят РФ.

"На языке дипломатов это называется "эвентуальные рассуждения". Они вряд ли уместны, тем более в такой чувствительной сфере, как российско-украинские отношения", - добавил он.

По его словам,  Кремль пока не знает позицию Зеленского по вопросу удержания под стражей россиян в Украине.

Напомним:

  • 21 апреля в Украине прошел второй тур президентских выборов, в  которых победил Владимир Зеленский.
  • Его поздравили лидеры стран США, Польши, Беларуси и многих других, кроме России.
  • В РФ подобные поздравления назвали "преждевременными".

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Темы: РосcияПутинУкраинаЗеленский
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