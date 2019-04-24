Смерть людини в патрульному авто: ДБР перевіряє поліцейських
Слідчі Державного бюро розслідувань з’ясовують обставини смерті чоловіка в поліцейському автомобілі у Сумах.
Про це повідомляє прес-служба ДБР.
За фактом смерті 20-річного сумчанина бюро відкрило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (вбивство) та ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень).
Розслідування ведуть слідчі ДБР міста Полтава.
Інших подробиць у бюро на кажуть.
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