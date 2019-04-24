Смерть человека в патрульном авто: ГБР проверяет полицейских
Среда, 24 апреля 2019, 13:50
Следователи Государственного бюро расследований выясняют обстоятельства смерти мужчины в полицейском автомобиле в Сумах.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По факту смерти 20-летнего сумчанина бюро открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий).
Расследование ведут следователи ГБР города Полтава.
Других подробностей в бюро на говорят.
Украинская правда