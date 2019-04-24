Смерть человека в патрульном авто: ГБР проверяет полицейских

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Среда, 24 апреля 2019, 13:50

Следователи Государственного бюро расследований выясняют обстоятельства смерти мужчины в полицейском автомобиле в Сумах.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По факту смерти 20-летнего сумчанина бюро открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий).

Расследование ведут следователи ГБР города Полтава.

Других подробностей в бюро на говорят.

 

Украинская правда

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Темы: полиция чрезвычайное происшествие Сумы
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