У РФ засудили українця за контрабанду запчастин для військової техніки – РосЗМІ
Таганський суд Москви в середу визнав громадянина України Андрія Гашенка винним в підготовці контрабанди запчастин для військової техніки.
Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на джерело в суді.
"Вироком суду Гашенку призначено покарання у вигляді 1 року і 4 місяців колонії загального режиму. Однак підсудний був звільнений в залі суду, так як дане покарання він відбув, перебуваючи під вартою в ході попереднього та судового розгляду", - сказав співрозмовник агентства.
Відзначається, що Гашенко визнаний винним в підготовці незаконного переміщення через кордон запчастин для військової техніки (частина 1 статті 30 - частина 1 статті 226.1 КК РФ).
Повідомляється, що за даними слідства та суду, Гашенко домовився в Москві про придбання 40 конденсаторів для бронетехніки (Т-90 і "Армати") і збирався переправити їх на територію України. Він був затриманий в кінці травня 2018 року на передачі першої партії в кількості 10 штук.
За даними агентства, свою вину українець визнав і розкаявся в скоєному, в зв'язку з цим судовий процес у відношенні нього пройшов в особливому порядку.
Нагадаємо:
- 25 лютого "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. В ньому фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.
- За даними журналістів, 22-річний Гладковський-молодший разом із партнерами організував десь у 2015 році постачання контрабандних російських деталей для військової техніки. Держпідприємства переплачували за товар у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво "Укроборонпрому" знало про оборудки і давало на них згоду.
- Гладковського називають близьким другом і партнером Порошенка.
- Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що частину деталей для військової техніки Україна отримує контрабандою з Російської Федерації.
- При цьому прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав "абсурдом" можливу контрабандну поставку з Росії запчастин для військової техніки Збройних сил України.