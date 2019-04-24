В РФ засудили украинца за контрабанду запчастей для военной техники – РосСМИ
Таганский суд Москвы в среду признал гражданина Украины Андрея Гашенко виновным в подготовке контрабанды запчастей для военной техники.
Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на источник в суде.
"Приговором суда Гашенко назначено наказание в виде 1 года и 4 месяцев колонии общего режима. Однако подсудимый был освобожден в зале суда, так как данное наказание он отбыл, находясь под стражей в ходе предварительного и судебного разбирательства", - сказал собеседник агентства.
Отмечается, что Гашенко признан виновным в подготовке незаконного перемещения через границу запчастей для военной техники (часть 1 статьи 30 - часть 1 статьи 226.1 УК РФ).
Сообщается, что по данным следствия и суда, Гашенко договорился в Москве о приобретении 40 конденсаторов для бронетехники (Т-90 и "Арматы") и собирался переправить их на территорию Украины. Он был задержан в конце мая 2018 года при передачи первой партии в количестве 10 штук.
По данным агентства, свою вину украинец признал и раскаялся в содеянном, в связи с этим судебный процесс в отношении него прошел в особом порядке.
Напомним:
- 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. В нем фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
- По данным журналистов, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал где-то в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. Госпредприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
- Гладковского называют близким другом и партнером Порошенко.
- Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации.
- При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "абсурдом" возможную контрабандную поставку из России запчастей для военной Вооруженных сил Украины.