В РФ засудили украинца за контрабанду запчастей для военной техники – РосСМИ

Таганский суд Москвы в среду признал гражданина Украины Андрея Гашенко виновным в подготовке контрабанды запчастей для военной техники.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на источник в суде.

"Приговором суда Гашенко назначено наказание в виде 1 года и 4 месяцев колонии общего режима. Однако подсудимый был освобожден в зале суда, так как данное наказание он отбыл, находясь под стражей в ходе предварительного и судебного разбирательства", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что Гашенко признан виновным в подготовке незаконного перемещения через границу запчастей для военной техники (часть 1 статьи 30 - часть 1 статьи 226.1 УК РФ).

Сообщается, что по данным следствия и суда, Гашенко договорился в Москве о приобретении 40 конденсаторов для бронетехники (Т-90 и "Арматы") и собирался переправить их на территорию Украины. Он был задержан в конце мая 2018 года при передачи первой партии в количестве 10 штук.

По данным агентства, свою вину украинец признал и раскаялся в содеянном, в связи с этим судебный процесс в отношении него прошел в особом порядке.

Напомним: