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В РФ засудили украинца за контрабанду запчастей для военной техники – РосСМИ

Среда, 24 апреля 2019, 14:58

Таганский суд Москвы в среду признал гражданина Украины Андрея Гашенко виновным в подготовке контрабанды запчастей для военной техники.

Об этом сообщает российский  "Интерфакс"  со ссылкой на источник в суде.

"Приговором суда Гашенко назначено наказание в виде 1 года и 4 месяцев колонии общего режима. Однако подсудимый был освобожден в зале суда, так как данное наказание он отбыл, находясь под стражей в ходе предварительного и судебного разбирательства", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что Гашенко признан виновным в подготовке незаконного перемещения через границу запчастей для военной техники (часть 1 статьи 30 - часть 1 статьи 226.1 УК РФ).

Сообщается, что по данным следствия и суда, Гашенко договорился в Москве о приобретении 40 конденсаторов для бронетехники (Т-90 и "Арматы") и собирался переправить их на территорию Украины. Он был задержан в конце мая 2018 года при передачи первой партии в количестве 10 штук.

По данным агентства, свою вину украинец признал и раскаялся в содеянном, в связи с этим судебный процесс в отношении него прошел в особом порядке.

Напомним:

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. В нем фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • По данным журналистов, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал где-то в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. Госпредприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
  • Гладковского называют близким другом и партнером Порошенко.
  • Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации.
  • При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "абсурдом" возможную контрабандную поставку из России   запчастей для военной Вооруженных сил Украины.

Темы: РосcияУкраинасудконтрабанда
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