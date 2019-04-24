Клімкін: Росія почала "паспортний" етап окупації Донбасу

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликає громадян на окупованих території сходу України не вступати у громадянство країни-агресора.

"Рішення РФ щодо видачі російських паспортів на окупованих українських територіях – це продовження агресії і втручання у наші внутрішні справи" – написав він у Twitter.

"Це новий "паспортний" етап окупації Донбасу", – заявив Клімкін.

"Закликаю українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти", – наголосив голова МЗС.

"Росія позбавила вас сьогодення, а тепер зазіхає на ваше майбутнє", – пояснив він.

Рішення РФ щодо видачі 🇷🇺паспортів на окупованих українських територіях - це продовження агресії і втручання у наші внутрішні справи. Це новий "паспортний" етап окупації Донбасу. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 квітня 2019 р.

Закликаю українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти. Росія позбавила вас сьогодення, а тепер зазіхає на ваше майбутнє. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 квітня 2019 р.

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