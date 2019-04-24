Клімкін: Росія почала "паспортний" етап окупації Донбасу
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликає громадян на окупованих території сходу України не вступати у громадянство країни-агресора.
"Рішення РФ щодо видачі російських паспортів на окупованих українських територіях – це продовження агресії і втручання у наші внутрішні справи" – написав він у Twitter.
"Це новий "паспортний" етап окупації Донбасу", – заявив Клімкін.
"Закликаю українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти", – наголосив голова МЗС.
"Росія позбавила вас сьогодення, а тепер зазіхає на ваше майбутнє", – пояснив він.
Рішення РФ щодо видачі 🇷🇺паспортів на окупованих українських територіях - це продовження агресії і втручання у наші внутрішні справи. Це новий "паспортний" етап окупації Донбасу.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 квітня 2019 р.
Закликаю українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти. Росія позбавила вас сьогодення, а тепер зазіхає на ваше майбутнє.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 квітня 2019 р.
Нагадаємо:
- 24 квітня президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей, які контролюють проросійські бойовики т.зв. "ДНР" і "ЛНР.
- Згідно з указом, розгляд заяв про прийняття до громадянства РФ жителів окупованого Донбасу здійснюється в термін до 3 місяців із дня подачі заяви та необхідного переліку документів.
- Вже 5 років частина Донбасу (території Донецького вугільного басейну) перебуває під контролем проросійських бойовиків "ДНР" та "ЛНР", які захопили владу з російською зброєю та за участю російських військових.
- В ОРДЛО ходить російський рубль.
- Кордон з Росією Україна там не контролює.