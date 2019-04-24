Клімкін: Росія почала "паспортний" етап окупації Донбасу

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Середа, 24 квітня 2019, 16:44

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликає громадян на окупованих території сходу України не вступати у громадянство країни-агресора.

"Рішення РФ щодо видачі російських паспортів на окупованих українських територіях – це продовження агресії і втручання у наші внутрішні справи" – написав він у Twitter.

"Це новий "паспортний" етап окупації Донбасу", – заявив Клімкін.

"Закликаю українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти", – наголосив голова МЗС.

"Росія позбавила вас сьогодення, а тепер зазіхає на ваше майбутнє", – пояснив він.

Нагадаємо:

  • 24 квітня президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей, які контролюють проросійські бойовики т.зв. "ДНР" і "ЛНР.
  • Згідно з указом, розгляд заяв про прийняття до громадянства РФ жителів окупованого Донбасу здійснюється в термін до 3 місяців із дня подачі заяви та необхідного переліку документів.
  • Вже 5 років частина Донбасу (території Донецького вугільного басейну) перебуває під контролем проросійських бойовиків "ДНР" та "ЛНР", які захопили владу з російською зброєю та за участю російських військових.
  • В ОРДЛО ходить російський рубль.
  • Кордон з Росією Україна там не контролює.

Олена Рощенко, УП

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Теми: Росія Донбас окупація паспорт Клімкін
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