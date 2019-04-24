Климкин: Россия начала "паспортный" этап оккупации Донбасса

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает граждан на оккупированных территории востока Украины не вступать в гражданство страны-агрессора.

"Решение РФ о выдаче российских паспортов на оккупированных украинских территориях - это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела", – написал он в Twitter.

"Это новый "паспортный" этап оккупации Донбасса", – заявил Климкин.

"Призываю украинских граждан на оккупированных Россией территориях не принимать российские паспорта", – подчеркнул глава МИД.

"Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее", – объяснил он.

Рішення РФ щодо видачі 🇷🇺паспортів на окупованих українських територіях - це продовження агресії і втручання у наші внутрішні справи. Це новий "паспортний" етап окупації Донбасу. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 квітня 2019 р.

Закликаю українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти. Росія позбавила вас сьогодення, а тепер зазіхає на ваше майбутнє. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 квітня 2019 р.

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