Климкин: Россия начала "паспортный" этап оккупации Донбасса

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Среда, 24 апреля 2019, 16:44

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает граждан на оккупированных территории востока Украины не вступать в гражданство страны-агрессора.

"Решение РФ о выдаче российских паспортов на оккупированных украинских территориях - это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела", – написал он в Twitter.

"Это новый "паспортный" этап оккупации Донбасса", – заявил Климкин.

"Призываю украинских граждан на оккупированных Россией территориях не принимать российские паспорта", – подчеркнул глава МИД.

"Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее", – объяснил он.

Напомним:

  • 24 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируют пророссийские боевики т.н. "ДНР" и "ЛНР.
  • Согласно указу, рассмотрение заявлений о принятии в гражданство РФ жителей оккупированного Донбасса осуществляется в срок до 3 месяцев со дня подачи заявления и необходимого перечня документов.
  • Уже 5 лет часть Донбасса (территории Донецкого угольного бассейна) находится под контролем пророссийских боевиков "ДНР" и "ЛНР", которые захватили власть с российским оружием и при участием российских военных.
  • В ОРДЛО ходит российский рубль.
  • Границу с Россией Украина там не контролирует.

Алена Рощенко, УП

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Темы: Росcия Донбасс оккупация паспорт Климкин
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