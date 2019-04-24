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У Зеленського запропонували СБУшникам-корупціонерам самим здатися в НАБУ

Середа, 24 квітня 2019, 17:20

У команді Володимира Зеленського пропонують працівникам СБУ, які систематично брали хабарі за вільні поставки вугілля з Росії, добровільно здатися в Національне антикорупційне бюро.

Про це пише у Facebook представник енергетичного напрямку в "Зе!команді" Андрій Герус.

"Із надійних та перепровірених джерел стало відомо, що окремі працівники Служби безпеки України організували корупційну схему, яка передбачає "обілечування" імпортерів вугілля із Російської Федерації у розмірі 2 долари за тону. А потім ця корупційна складова оплачується тарифами", - пояснює він.

Герус, який раніше був членом Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, наголосив, що новий президент, на відміну від попереднього, брати участь у таких махінаціях не збирається.

"Імена організаторів та учасників цієї схеми відомі. Їм пропонується добровільно здатися у НАБУ. Хочу звернути увагу - не буде "не все так однозначно" та "тупо немає повноважень". Все однозначно та повноважень вистачить", - попередив енергетик.

Він звернувся до учасників ринку: "Перестаньте платити цю мзду 2 дол/тону. Новообраний президент не очолює цю схему, не буде її очолювати, проти неї".

Герус запевнив, що Зеленський на посаді президента "буде робити тисячу ось таких маленьких кроків, якими ми колись прийдемо у Європу".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийСБУНАБУ
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