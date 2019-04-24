У Зеленского предложили СБУшникам-коррупционерам самим сдаться в НАБУ

В команде Владимира Зеленского предлагают работникам СБУ, которые систематически брали взятки за свободные поставки угля из России, добровольно сдаться в Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом пишет в Facebook представитель энергетического направления в "Зе!команде" Андрей Герус.

"Из надежных и перепроверенныых источников стало известно, что отдельные сотрудники Службы безопасности Украины организовали коррупционную схему, которая предполагает "обилечивание" импортеров угля из Российской Федерации в размере 2 доллара за тонну. А потом эта коррупционная составляющая оплачивается тарифами", - объясняет он.

Герус, который ранее был членом Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, подчеркнул, что новый президент, в отличие от предыдущего, участвовать в таких махинациях не собирается.

"Имена организаторов и участников этой схемы известны. Им предлагается добровольно сдаться в НАБУ. Хочу обратить внимание - не будет "не все так однозначно" и "тупо нет полномочий". Все однозначно и полномочий хватит", - предупредил энергетик.

Он обратился к участникам рынка: "Перестаньте платить эту мзду 2 долл/тонну. Новоизбранный президент не возглавляет эту схему, не будет ее возглавлять, против нее".

Герус заверил, что Зеленский на посту президента "будет делать тысячу вот таких маленьких шагов, которыми мы когда-то придем в Европу".