Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прем'єр-ліга: "Шахтар" та "Динамо" не виявили переможця у матчі 25-го туру

Середа, 24 квітня 2019, 20:44

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зіграли у нічию 0:0 в центральному матчі 25-го туру української Прем'єр-Ліги.

Поєдинок пройшов у середу, 24 квітня, на НСК "Олімпійський" за присутності 41 тисячі уболівальників.

Обидві команди за весь матч практично не мали гольових моментів, але цікавіше в атаці виглядали саме кияни. У виконанні динамівців було кілька небезпечних прострілів у штрафну "гірників", але без завершального удару. У "Шахтаря" можна відзначити пару ударів, які були не складними для Дениса Бойка.

На четвертій доданій хвилині до основного часу "Шахтар" отримав чудовий шанс вирвати перемогу в цій грі. Головний арбітр зустрічі призначив пенальті у ворота "Динамо" за фол Микити Бурди в штрафному на Дентінью. З 11-метрів пробивав Жуніор Мораєс і Бойко парирував удар форварда "Шахтаря". Отже, нічия - 0:0.

Після цієї нічиєї відставання "Динамо" від "Шахтаря" залишилося на рівні семи очок.

Інші матчі 25-го туру завершилися з такими результатами: "Олімпік" - "Арсенал-Київ" - 2:0, "Карпати" - "Чорноморець" - 0:0, "Ворскла" - "Десна" - 3:3, "Олександрія" - "Маріуполь" - 2:1, "Зоря" - "Львів" - 2:1.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футболШахтар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

Усі новини...
футбол
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Останні новини
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
09:55
Ізраїльські війська заливають водою й атакують тунелі Хамасу – WSJ
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
Усі новини...
Реклама: