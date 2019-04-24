Прем'єр-ліга: "Шахтар" та "Динамо" не виявили переможця у матчі 25-го туру

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зіграли у нічию 0:0 в центральному матчі 25-го туру української Прем'єр-Ліги.

Поєдинок пройшов у середу, 24 квітня, на НСК "Олімпійський" за присутності 41 тисячі уболівальників.

Обидві команди за весь матч практично не мали гольових моментів, але цікавіше в атаці виглядали саме кияни. У виконанні динамівців було кілька небезпечних прострілів у штрафну "гірників", але без завершального удару. У "Шахтаря" можна відзначити пару ударів, які були не складними для Дениса Бойка.

На четвертій доданій хвилині до основного часу "Шахтар" отримав чудовий шанс вирвати перемогу в цій грі. Головний арбітр зустрічі призначив пенальті у ворота "Динамо" за фол Микити Бурди в штрафному на Дентінью. З 11-метрів пробивав Жуніор Мораєс і Бойко парирував удар форварда "Шахтаря". Отже, нічия - 0:0.

Після цієї нічиєї відставання "Динамо" від "Шахтаря" залишилося на рівні семи очок.

Інші матчі 25-го туру завершилися з такими результатами: "Олімпік" - "Арсенал-Київ" - 2:0, "Карпати" - "Чорноморець" - 0:0, "Ворскла" - "Десна" - 3:3, "Олександрія" - "Маріуполь" - 2:1, "Зоря" - "Львів" - 2:1.