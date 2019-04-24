Премьер-лига: "Шахтер" и "Динамо" не выявили победителя в матче 25-го тура

910 просмотров
Среда, 24 апреля 2019, 20:44

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграли вничью 0:0 в центральном матче 25-го тура украинской Премьер-Лиги.

Поединок прошел в среду, 24 апреля, на НСК "Олимпийский" в присутствии 41 тысячи болельщиков.

Обе команды за весь матч практически не имели голевых моментов, но интереснее в атаке выглядели именно киевляне. В исполнении динамовцев были несколько опасных прострелов в штрафную "горняков", но без завершающего удара. У "Шахтера" можно отметить пару ударов, которые были не сложными для Дениса Бойко.

На четвертой добавленной минуте к основному времени "Шахтер" получил прекрасный шанс вырвать победу в этой игре. Главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота "Динамо" за фол Никиты Бурды в штрафной на Дентиньо. С 11 метров пробивал Жуниор Мораес и Бойко парировал удар форварда "Шахтера". Итак, ничья - 0:0.

После этой ничьей отставание "Динамо" от "Шахтера" осталось на уровне семи очков.

Другие матчи 25-го тура завершились с такими результатами: "Олимпик" - "Арсенал-Киев" - 2:0, "Карпаты" - "Черноморец" - 0:0, "Ворскла" - "Десна" - 3:3, "Александрия" - "Мариуполь" - 2:1, "Заря" - "Львов" - 2:1.

Николай Аврамчук для УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: футбол Шахтер
powered by lun.ua
Материалы по теме
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" стали последними полуфиналистами Лиги Чемпионов 18 апреля 2019, 00:23
"Шахтер" пробился в финал Кубка Украины, где сыграет с командой Первой Лиги 17 апреля 2019, 20:32
"Барселона" и "Аякс" пробились в полуфинал Лиги Чемпионов 17 апреля 2019, 00:06
Все новости
Главные новости
У Зеленского прокомментировали указ о выдаче паспортов РФ жителям ОРДЛО
Турчинов: Путин создает повод применить армию против Украины
"Квартал 95" нашел замену Зеленскому
Сурков о паспортах РФ в ОРДЛО: Это долг перед говорящими по-русски
Все новости
традиции

Рецепт пасхального кулича от Марины Порошенко

опрос

Мужчины чаще требуют повысить им зарплату

Фотопроект

Замечательные фотографии бабушек с внуками

исследование

Нервные клетки восстанавливаются

Поиск по сайту
Архив
Весь архів