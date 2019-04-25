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Facebook могут оштрафовать на $5 млрд

Четверг, 25 апреля 2019, 00:42

В Facebook заявили, что Федеральная комиссия по торговле США (F.T.C.) планирует оштрафовать компанию на сумму до 5 миллиардов долларов за нарушения конфиденциальности.

Об этом пишет The New York Times.

Социальная сеть сообщила о такой сумме в своих квартальных финансовых отчетах, заявив о единовременных расходах в размере от 3 до 5 млрд. долл. США в связи с "текущим расследованием" с F.T.C.

Соцсеть и специалисты F.T.C. по защите прав потребителей уже несколько месяцев ведут переговоры о штрафе в связи с обвинениями в том, что Facebook нарушил соглашение неприкосновенности частной жизни от 2011 года.

В 2011 году компания пообещала принять ряд мер по защите конфиденциальности своих пользователей после того, как расследование показало, что она нарушает их права при обработке данных.

В прошлом году социальная сеть снова подверглась критике за ненадлежащее обращение с данными пользователей, в том числе за передачу данных Cambridge Analytica.

Напомним:

  • В марте прошлого года вокруг Facebook разгорелся скандал, когда стало известно, что компания Cambridge Analytica через свое приложение в соцсети собирала данные пользователей.
  • Предполагалось, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Cambridge Analytica могла получить данные в целом 87 млн пользователей соцсети.

Темы: facebookСША
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