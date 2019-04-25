Facebook могут оштрафовать на $5 млрд

1696 просмотров
Четверг, 25 апреля 2019, 00:42

В Facebook заявили, что Федеральная комиссия по торговле США (F.T.C.) планирует оштрафовать компанию на сумму до 5 миллиардов долларов за нарушения конфиденциальности.

Об этом пишет The New York Times.

Социальная сеть сообщила о такой сумме в своих квартальных финансовых отчетах, заявив о единовременных расходах в размере от 3 до 5 млрд. долл. США в связи с "текущим расследованием" с F.T.C.

Соцсеть и специалисты F.T.C. по защите прав потребителей уже несколько месяцев ведут переговоры о штрафе в связи с обвинениями в том, что Facebook нарушил соглашение неприкосновенности частной жизни от 2011 года.

В 2011 году компания пообещала принять ряд мер по защите конфиденциальности своих пользователей после того, как расследование показало, что она нарушает их права при обработке данных.

В прошлом году социальная сеть снова подверглась критике за ненадлежащее обращение с данными пользователей, в том числе за передачу данных Cambridge Analytica.

Напомним:

  • В марте прошлого года вокруг Facebook разгорелся скандал, когда стало известно, что компания Cambridge Analytica через свое приложение в соцсети собирала данные пользователей.
  • Предполагалось, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Cambridge Analytica могла получить данные в целом 87 млн пользователей соцсети.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: facebook США
powered by lun.ua
Материалы по теме
Жена Зеленского объяснила репост российских СМИ: не знала технических особенностей соцсети 20 апреля 2019, 20:23
Facebook, Instagram и WhatsApp снова работают после сбоя 15 апреля 2019, 09:55
"Много власти": акционеры Facebook хотят лишить Цукерберга поста 15 апреля 2019, 08:39
Все новости
Главные новости
ГПУ уже не подозревает Мангера в убийстве Гандзюк – СМИ
Совбез ООН соберется на заседание из-за "паспортного указа" Путина
У Зеленского прокомментировали указ о выдаче паспортов РФ жителям ОРДЛО
Турчинов: Путин создает повод применить армию против Украины
Все новости
исследование

Заправки к вейпам и электронным сигаретам могут содержать грибки и бактерии

психология

Как цвет носа, щек и подбородка "выдает" наши эмоции

здоровье

Фтор: зачем он нам и где его взять

исследование

Нервные клетки восстанавливаются

Поиск по сайту
Архив
Весь архів