Facebook могут оштрафовать на $5 млрд

В Facebook заявили, что Федеральная комиссия по торговле США (F.T.C.) планирует оштрафовать компанию на сумму до 5 миллиардов долларов за нарушения конфиденциальности.

Об этом пишет The New York Times.

Социальная сеть сообщила о такой сумме в своих квартальных финансовых отчетах, заявив о единовременных расходах в размере от 3 до 5 млрд. долл. США в связи с "текущим расследованием" с F.T.C.

Соцсеть и специалисты F.T.C. по защите прав потребителей уже несколько месяцев ведут переговоры о штрафе в связи с обвинениями в том, что Facebook нарушил соглашение неприкосновенности частной жизни от 2011 года.

В 2011 году компания пообещала принять ряд мер по защите конфиденциальности своих пользователей после того, как расследование показало, что она нарушает их права при обработке данных.

В прошлом году социальная сеть снова подверглась критике за ненадлежащее обращение с данными пользователей, в том числе за передачу данных Cambridge Analytica.

Напомним: