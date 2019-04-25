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Прем'єр-міністр Нідерландів поговорив із Зеленським про справу MH17

Четвер, 25 квітня 2019, 03:11

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах, а заразом поговорив про справу MH17.

Про це Рютте написав у Twitter.

"Щойно поговорив з майбутнім президентом України Володимиром Зеленським, привітав його з перемогою на виборах. Серед інших речей ми говорили про стабільність в регіоні і важливість прогресу в справі MH17. Чекаю на нашу спільну роботу", - написав Рютте.

Нагадуємо:

  • 17 липня 2014 року "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам - ​​Куала-Лумпур, впав у захопленій росіянами Донецькій області - всі 298 людей загинули.
  • 24 травня JIT оголосила, що малайзійський "Боїнг" був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук"з 53-ї бригади ППО ЗС РФ, яка базується в російському місті Курськ.
  • В результаті Австралія та Нідерланди підтвердили, що Росія несе відповідальність за збиття пасажирського літака.
  • Нідерланди розглядають можливість позову проти Росіїв міжнародний суд у справі про катастрофу в 2014 році в небі над Донбасом малайзійського "Боїнга" рейсу MH17.
  • У листопаді 2018 року рідні 55 жертв катастрофи рейса MH17 подали позов до Європейського суду з прав людини проти Росії, звинувативши Москву в порушенні їх основних прав і в саботажі слідства.
  • Росія заперечує будь-яку причетність до катастрофи.

Теми: MH17НідерландиЗеленський
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