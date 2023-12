Прем'єр-міністр Нідерландів поговорив із Зеленським про справу MH17

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах, а заразом поговорив про справу MH17.

Про це Рютте написав у Twitter.

"Щойно поговорив з майбутнім президентом України Володимиром Зеленським, привітав його з перемогою на виборах. Серед інших речей ми говорили про стабільність в регіоні і важливість прогресу в справі MH17. Чекаю на нашу спільну роботу", - написав Рютте.

Just spoke with upcoming Ukranian president Volodymyr Zelenskiy to congratulate him on his electoral victory. Among other things, we talked about stability in the region and the importance of progress on the MH17 dossier. I look forward to working together.