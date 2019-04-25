Прем'єр-міністр Нідерландів поговорив із Зеленським про справу MH17
Четвер, 25 квітня 2019, 03:11
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах, а заразом поговорив про справу MH17.
Про це Рютте написав у Twitter.
"Щойно поговорив з майбутнім президентом України Володимиром Зеленським, привітав його з перемогою на виборах. Серед інших речей ми говорили про стабільність в регіоні і важливість прогресу в справі MH17. Чекаю на нашу спільну роботу", - написав Рютте.
Just spoke with upcoming Ukranian president Volodymyr Zelenskiy to congratulate him on his electoral victory. Among other things, we talked about stability in the region and the importance of progress on the MH17 dossier. I look forward to working together.— Mark Rutte (@MinPres) 24 квітня 2019 р.
Нагадуємо:
- 17 липня 2014 року "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам - Куала-Лумпур, впав у захопленій росіянами Донецькій області - всі 298 людей загинули.
- 24 травня JIT оголосила, що малайзійський "Боїнг" був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук"з 53-ї бригади ППО ЗС РФ, яка базується в російському місті Курськ.
- В результаті Австралія та Нідерланди підтвердили, що Росія несе відповідальність за збиття пасажирського літака.
- Нідерланди розглядають можливість позову проти Росіїв міжнародний суд у справі про катастрофу в 2014 році в небі над Донбасом малайзійського "Боїнга" рейсу MH17.
- У листопаді 2018 року рідні 55 жертв катастрофи рейса MH17 подали позов до Європейського суду з прав людини проти Росії, звинувативши Москву в порушенні їх основних прав і в саботажі слідства.
- Росія заперечує будь-яку причетність до катастрофи.