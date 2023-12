Премьер-министр Нидерландов поговорил с Зеленским о деле MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах, а заодно поговорил о деле MH17.

Об этом Рютте написал в Twitter.

"Только что поговорил с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским, поздравил его с победой на выборах. Среди других вещей мы говорили о стабильности в регионе и важности прогресса в деле MH17. Жду нашей совместной работы", - написал Рютте.

Just spoke with upcoming Ukranian president Volodymyr Zelenskiy to congratulate him on his electoral victory. Among other things, we talked about stability in the region and the importance of progress on the MH17 dossier. I look forward to working together.