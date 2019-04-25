Премьер-министр Нидерландов поговорил с Зеленским о деле MH17

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Четверг, 25 апреля 2019, 03:11

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах, а заодно поговорил о деле MH17.

Об этом Рютте написал в Twitter.

"Только что поговорил с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским, поздравил его с победой на выборах. Среди других вещей мы говорили о стабильности в регионе и важности прогресса в деле MH17. Жду нашей совместной работы", - написал Рютте.

Напоминаем:

  • 17 июля 2014 года "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам - ​​Куала-Лумпур, упал в захваченной российскими окупантами Донецкой области - все 298 человек погибли.
  • 24 мая JIT объявила, что малазийский "Боинг" был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.
  • В результате Австралия и Нидерланды подтвердили, что Россия несет ответственность за катастрофу пассажирского самолета.
  • Нидерланды рассматривают возможность иска против России в международный суд по делу о катастрофе в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского "Боинга" рейса MH17.
  • В ноябре 2018 года родные 55 жертв катастрофы рейса MH17 подали иск в Европейский суд по правам человека против России, обвинив Москву в нарушении их основных прав и в саботаже следствия.
  • Россия отрицает любую причастность к катастрофе.

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Темы: MH17 Нидерланды Зеленский
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