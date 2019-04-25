Премьер-министр Нидерландов поговорил с Зеленским о деле MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах, а заодно поговорил о деле MH17.
Об этом Рютте написал в Twitter.
"Только что поговорил с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским, поздравил его с победой на выборах. Среди других вещей мы говорили о стабильности в регионе и важности прогресса в деле MH17. Жду нашей совместной работы", - написал Рютте.
Just spoke with upcoming Ukranian president Volodymyr Zelenskiy to congratulate him on his electoral victory. Among other things, we talked about stability in the region and the importance of progress on the MH17 dossier. I look forward to working together.— Mark Rutte (@MinPres) 24 квітня 2019 р.
Напоминаем:
- 17 июля 2014 года "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам - Куала-Лумпур, упал в захваченной российскими окупантами Донецкой области - все 298 человек погибли.
- 24 мая JIT объявила, что малазийский "Боинг" был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.
- В результате Австралия и Нидерланды подтвердили, что Россия несет ответственность за катастрофу пассажирского самолета.
- Нидерланды рассматривают возможность иска против России в международный суд по делу о катастрофе в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского "Боинга" рейса MH17.
- В ноябре 2018 года родные 55 жертв катастрофы рейса MH17 подали иск в Европейский суд по правам человека против России, обвинив Москву в нарушении их основных прав и в саботаже следствия.
- Россия отрицает любую причастность к катастрофе.
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