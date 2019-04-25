Холодницький про можливе звільнення: Є законні процедури

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що виконає будь-які вимоги закону.

Так він прокоментував заяву Ірини Венедиктової із команди Зеленського про його ймовірну відставку, повідомляє Громадське.

"Я виконаю будь-які вимоги закону. Є законні процедури. Я минулого року пройшов усі кола пекла. Мене розслідувало ГПУ при підтримці НАБУ, розслідувало СБУ, пробували на Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів, я поніс відповідальність за неетичну поведінку тих прокурорів, які, на жаль, не виконували своїх посадових обов’язків. Треба жити за законом", — сказав Холодницький.

"Це питання риторичне. Те, що заявляють команди ЗЕ, ПО, ТИ чи інших політиків я сприймаю виключно, як їхні особисті думки", — додав він.

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