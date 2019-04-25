Холодницький про можливе звільнення: Є законні процедури

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Четвер, 25 квітня 2019, 06:30

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що виконає будь-які вимоги закону.

Так він прокоментував заяву Ірини Венедиктової із команди Зеленського про його ймовірну відставку, повідомляє Громадське.

"Я виконаю будь-які вимоги закону. Є законні процедури. Я минулого року пройшов усі кола пекла. Мене розслідувало ГПУ при підтримці НАБУ, розслідувало СБУ, пробували на Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів, я поніс відповідальність за неетичну поведінку тих прокурорів, які, на жаль, не виконували своїх посадових обов’язків. Треба жити за законом", — сказав Холодницький.

"Це питання риторичне. Те, що заявляють команди ЗЕ, ПО, ТИ чи інших політиків я сприймаю виключно, як їхні особисті думки", — додав він.

Нагадуємо:

  • Раніше у команді обраного президента Володимира Зеленського розказали про його антикорупційні заходи: скасувати депутатську недоторканність, перезапустити антикорупційні органи, в тому числі САП, та зменшити тиск на бізнес.

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Теми: Холодницький Антикорупційна прокуратура Зеленський
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