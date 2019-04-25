Холодницкий о возможном увольнении: Есть законные процедуры
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что выполнит любые требования закона.
Так он прокомментировал заявление Ирины Венедиктовой из команды Зеленского о его вероятной отставке, сообщает Громадское.
"Я выполню любые требования закона. Есть законные процедуры. Я в прошлом году прошел все круги ада. Меня расследовало ГПУ при поддержке НАБУ, расследовало СБУ, пробовали на квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, я понес ответственность за неэтичное поведение тех прокуроров, которые, к сожалению, не выполняли своих должностных обязанностей. Надо жить по закону", - сказал Холодницкий.
"Это вопрос риторический. То, что заявляют команды ЗЭ, ПО, ТЫ или иных политиков я воспринимаю исключительно как их личное мнение", - добавил он.
Напоминаем:
- Ранее в команде избранного президента Владимира Зеленского рассказали о его антикоррупционные мероприятия: отменить депутатскую неприкосновенность, перезапустить антикоррупционные органы, в том числе САП и уменьшить давление на бизнес.