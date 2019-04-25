У Зеленського розкрили "дві червоних лінії", які не переступлять із Путіним

Речник передвиборчого штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков стверджує, що новий президент не буде здавати територію і громадян України Росії.

"Ми готові до багатьох форматів обговорень", – зазначив він в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Єдине, до чого не готові ми – у нас є дві червоні лінії: ми не готові торгувати, здавати в короткострокову чи довгострокову оренду, дарувати в користування українські землі й українських громадян. Цього ніколи не станеться при президенті Зеленському", – сказав Разумков.

Реагуючи на репліки, він наголосив, що "Крим – це окупована і анексована територія", що Крим і Донбас – українські.

"З приводу Мінська. На сьогодні до Мінська прив'язано вже надто багато. Ми зараз не говоримо, хороший Мінськ чи поганий. До нього прив'язані практично всі санкції, які здійснюються по відношенню до Російської Федерації", – сказав представник Зе!команди.

"Дійсно, до Мінська багато питань, він дуже сильно забуксував. Але альтернативи йому поки ніхто не запропонував", – зазначив Разумков.

"Найголовніше, щоб ми не повелися на те, що давайте виходити з Мінська – і, поки ми будемо йти в інший процес, усі санкції пропадуть. У Європі теж є держави, які толерантні до Російської Федерації. Цього допустити у жодному разі не можна", – заявив він.

Але, на думку Разумкова, багато з того, що можна було зробити, не реалізовано.

"І багато в чому ті помилки – а іноді це і не помилки, а злочинна недбалість чи не недбалість, яка сталася під час котлів на фронті, скандалів із "Укроборонпромом", із корупцією, із крадіжками в армії, з мародерством – це все відгомін війни, на якому теж хтось намагається заробити. Пора з цим закінчувати", – заявив він.

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