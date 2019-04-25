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У Зеленского раскрыли "две красных черты", которые не переступят с Путиным

Четверг, 25 апреля 2019, 10:15
У Зеленского раскрыли две красных черты, которые не переступят с Путиным

Спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков утверждает, что новый президент не будет сдавать территорию и граждан Украины России.

"Мы готовы ко многим форматам обсуждений", – отметил он в эфире телеканала "112 Украина".

"Единственное, к чему не готовы мы – у нас есть две красные черты: мы не готовы торговать, сдавать в краткосрочную или долгосрочную аренду, дарить в пользование украинские земли и украинских граждан. Этого никогда не произойдет при президенте Зеленском", – сказал он.

Реагируя на реплики, Разумков подчеркнул, что "Крым – это оккупированная и аннексированная территория", что Крым и Донбасс – украинские.

"По поводу Минска. На сегодняшний день к Минску привязано уже слишком много. Мы сейчас не говорим хороший Минск или плохой. К нему привязаны практически все санкции, которые осуществляются по отношению к Российской Федерации", – сказал представитель Зе!команды.

"Действительно, к Минску много вопросов, он очень сильно забуксовал. Но альтернативы ему пока никто не предложил", – отметил Разумков.

"Самое главное, чтобы мы не повелись на то, что давайте выходить из Минска – и пока мы будем идти в другой процесс все санкции пропадут. В Европе тоже есть государства, которые толерантны к Российской Федерации. Этого допустить ни в коме случае нельзя", – заявил он

Но, по мнению Разумкова, многое из того, что можно было сделать, не реализовано.

"И во многом те ошибки – а иногда это и не ошибки, а преступная халатность или не халатность, которая произошла во время котлов на фронте, скандалов с "Укроборонпромом", с коррупцией, с воровством в армии, с мародерством – это все отголоски войны, на которых тоже кто-то пытается заработать. Пора с этим заканчивать", – заявил он.

Напомним:

  • Ранее была информация, что Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным после вступления в должность президента Украины.
  • Также Зеленский говорил, что готов на определенные уступки в переговорах по Донбасса – в частности, о культурных и языковых особенностей региона.

Алена Рощенко, УП
Темы: ЗеленскийПутинДонбассКрым
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