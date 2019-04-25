Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Єгипті вводять надзвичайний стан на 3 місяці

Четвер, 25 квітня 2019, 10:43

Влада Єгипту відновлює загальнонаціональний надзвичайний стан на 3 місяці.

Про це повідомляє Вloomberg з посиланням на відповідний указ.

Також зазначається, що запроваджується комендантська година в районах північного Синаю, близьких до Ізраїлю і Сектора Газа.

Нагадаємо:

  • В останні роки Єгипет запровадив надзвичайний стан для боротьби з ісламістськими бойовиками.
  • Перед повстанням 2011 року, коли скинули президента Хосні Мубарака, у Єгипті були довготривалі періоди надзвичайного режиму.

"Українська правда" у Threads

Теми: Єгипет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

Усі новини...
Єгипет
У Єгипті дозволили тримати лише 10 порід собак
Найбільші єгипетські музеї та історичні пам'ятки перестали приймати готівку для оплати за вхід
Єгипет відмовився від поставок боєприпасів РФ і почав виробляти для України – WP
Останні новини
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
09:55
Ізраїльські війська заливають водою й атакують тунелі Хамасу – WSJ
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
Усі новини...
Реклама: