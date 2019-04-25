В Єгипті вводять надзвичайний стан на 3 місяці

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Четвер, 25 квітня 2019, 10:43

Влада Єгипту відновлює загальнонаціональний надзвичайний стан на 3 місяці.

Про це повідомляє Вloomberg з посиланням на відповідний указ.

Також зазначається, що запроваджується комендантська година в районах північного Синаю, близьких до Ізраїлю і Сектора Газа.

Нагадаємо:

  • В останні роки Єгипет запровадив надзвичайний стан для боротьби з ісламістськими бойовиками.
  • Перед повстанням 2011 року, коли скинули президента Хосні Мубарака, у Єгипті були довготривалі періоди надзвичайного режиму.

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Теми: Єгипет
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