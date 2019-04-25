В Египте вводят чрезвычайное положение в 3 месяца

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Четверг, 25 апреля 2019, 10:43

Власти Египта восстанавливает общенациональное чрезвычайное положение на 3 месяца.

Об этом сообщает Вloomberg со ссылкой на соответствующий указ.

Также отмечается, что вводится комендантский час в районах северного Синая, близких к Израилю и Сектору Газа.

Напомним:

  • В последние годы Египет ввел чрезвычайное положение для борьбы с исламистскими боевиками.
  • Перед восстанием 2011 года, когда свергли президента Хосни Мубарака, в Египте были длительные периоды чрезвычайного режима.

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Темы: Египет
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