В Египте вводят чрезвычайное положение в 3 месяца

Власти Египта восстанавливает общенациональное чрезвычайное положение на 3 месяца.

Об этом сообщает Вloomberg со ссылкой на соответствующий указ.

Также отмечается, что вводится комендантский час в районах северного Синая, близких к Израилю и Сектору Газа.

Напомним: