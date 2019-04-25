З’явилася "військова доктрина" Зеленського – ЗМІ

Документ про військову доктрину переможця другого туру виборів президента Володимира Зеленського передав журналістам Іван Апаршин - радник обраного президента з питань безпеки та оборони.

Про це 25 квітня повідомляє "НВ".

"Ми забезпечимо об’єднане керівництво силами оборони відповідно до принципів і стандартів, прийнятих державами - членами НАТО", - йдеться в документі.

Команда Зеленського планує якнайшвидше вирішити проблему переведення системи органів військового управління на J-, G-, S- структури.

ВІдзначається, що посаду начальника Генерального штабу планують відокремити від посади головнокомандувача Збройних сил.

Плануванням оборони та стратегічним застосуванням ЗСУ займатиметься генштаб, формуванням та підготовкою військ і сил - командування видів ЗСУ та окремих родів військ, застосуванням військ та сил – об’єднаний оперативний штаб.

Армія буде добровільною. Зокрема, в тексті йдеться, що "протистояти противнику, який переважає нас чисельно та матеріально, буде професійна, добровільна та мотивована армія, взаємосумісна з арміями країн членів НАТО".

Також армія буде посилена резервом постійної готовності та системою територіальної оборони.

У команді Зеленського стверджують, що залучать до керівництва армією бойових офіцерів.

"Командири та органи управління тактичного та оперативного рівня отримають максимально можливу самостійність у прийнятті рішень щодо відсічі збройної агресії", - повідомляється в тексті.

У Зеленського обіцяють, що "жодного метра нашої території не віддадуть ворогу".

"Ми створимо сучасну систему планування та управління оборонними фінансовими та матеріальними ресурсами, виходячи не з мінімально необхідної потреби на оборону, як робиться у нас сьогодні, а з нормативної потреби, як це робиться у провідних арміях світу.

Ми позбавимо ЗСУ невластивих функцій. Військове майно, яке не використовується за призначенням, буде передане в управління центральних, або місцевих органів влади, інших органів, уповноважених управляти державним майном", - йдеться в заяві, яку передав Апаршин.

Також у команді президента йдеться про фінансову відкритість сектору безпеки і оборони.

"Буде забезпечено відкритість фінансової інформації щодо функціонування сектору безпеки і оборони та доступ громадськості до контролю ефективності використання кожної копійки виділених фінансових ресурсів", - зазначають у Зе!Команді.

Щодо стандартів НАТО, то оточення президента планує розподілити фінансовий ресурс: 50 відсотків фінансового ресурсу спрямовуватиметься на утримання ЗСУ, 30 відсотків - на їх переозброєння, 20 відсотків - на підготовку військ та сил.

Укроборонпром буде позбавлено функцій щодо формування військово-технічної політики.

"Формуванням та реалізацією військово-промислової політики буде займатися новий центральний орган виконавчої влади.

Більшість оборонних закупівель будуть переведені на електронні майданчики без можливості втручання у процес їх роботи. Ціна буде лише одним із критеріїв визначення переможця", - йдеться в документі.

Контрактники матимуть пріоритетне право вступу до навчальних закладів, безкоштовну освіту, медичне страхування тощо.

Військовослужбовців будуть забезпечувати службово-посадовим житлом, а ті, хто має вислугу понад 20 років, забезпечуватимуться квартирами через накопичувальні цільові програми, довгострокове та іпотечне кредитування.

Також планується забезпечити прозорість державного оборонного замовлення та створити конкурентні умови для приватного бізнесу та держпідприємств.

Пріоритетом армії має бути забезпечення сучасної високотехнологічної зброї. Зокрема, засобами розвідки, ППО, зв'язку, РЕБ.

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