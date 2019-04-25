Появилась "военная доктрина" Зеленского – СМИ
Документ о военной доктрине победителя второго тура выборов президента Владимира Зеленского передал журналистам Иван Апаршин - советник избранного президента по вопросам безопасности и обороны.
Об этом 25 апреля сообщает "НВ".
"Мы обеспечим объединенное руководство силами обороны в соответствии с принципами и стандартами, принятыми государствами - членами НАТО", - говорится в документе.
Команда Зеленского планирует как можно быстрее решить проблему перевода системы органов военного управления на J-, G-, S- структуры.
Отмечается, что должность начальника Генерального штаба планируют отделить от должности главнокомандующего Вооруженных сил.
Планированием обороны и стратегическим применением ВСУ будет заниматься генштаб, формированием и подготовкой войск и сил - командование видов ВСУ и отдельных родов войск, применением войск и сил - объединенный оперативный штаб.
Армия будет добровольной. В частности, в тексте говорится, что "противостоять противнику, который превосходит нас численно и материально, будет профессиональная, добровольная и мотивированная армия, взаимосовместимая с армиями стран НАТО".
Также армия будет усилена резервом постоянной готовности и системой территориальной обороны.
В команде Зеленского утверждают, что привлекут к руководству армией боевых офицеров.
"Командиры и органы управления тактического и оперативного уровня получат максимально возможную самостоятельность в принятии решений об отпоре вооруженной агрессии", - сообщается в тексте.
В Зеленского обещают, что "ни метра нашей территории не отдадут врагу".
"Мы создадим современную систему планирования и управления оборонными финансовыми и материальными ресурсами, исходя не из минимально необходимой потребности на оборону, как делается у нас сегодня, а с нормативной потребности, как это делается в ведущих армиях мира.
Мы избавим ВСУ несвойственных функций. Военное имущество, которое не используется по назначению, будет передано в управление центральных или местных органов власти, других органов, уполномоченных управлять государственным имуществом", - говорится в заявлении, которое передал Апаршин.
Также в команде президента говорится о финансовой открытости сектора безопасности и обороны.
"Будет обеспечено открытость финансовой информации по функционированию сектора безопасности и обороны и доступ общественности к контролю эффективности использования каждой копейки выделенных финансовых ресурсов", - отмечают в Зе!Команде.
Относительно стандартов НАТО, то окружение президента планирует распределить финансовый ресурс: 50 процентов финресурса направят на содержание ВСУ, 30 процентов - на их перевооружение, 20 процентов - на подготовку войск и сил.
Укроборонпром лишат функций по формированию военно-технической политики.
"Формированием и реализацией военно-промышленной политики будет заниматься новый центральный орган исполнительной власти.
Большинство оборонных закупок будут переведены на электронные площадки без возможности вмешательства в процесс их работы. Цена будет лишь одним из критериев определения победителя", - говорится в документе.
Контрактники будут иметь приоритетное право поступления в учебные заведения, бесплатное образование, медицинское страхование и тому подобное.
Военнослужащих будут обеспечивать служебно-должностным жильем, а те, кто имеет выслугу более 20 лет, будут обеспечиваться квартирами через накопительные целевые программы, долгосрочное и ипотечное кредитование.
Также планируется обеспечить прозрачность государственного оборонного заказа и создать конкурентные условия для частного бизнеса и госпредприятий.
Приоритетом армии должно быть обеспечение современного высокотехнологичного оружия. В частности, средствами разведки, ПВО, связи, РЭБ.
Напомним:
- Апаршин - бывший директор Департамента военной политики Минобороны и главный инспектор Минобороны, в прошлом начальник Управления оборонной политики и политики безопасности Секретариата Кабинета министров.
- Для читателей Апаршин больше известный как "министр обороны Анатолия Гриценко", который - публично объявил его кандидатом в министры в случае выигрыша.
- В 2014 году Апаршин входил в первую десятку списка "Гражданской позиции" на парламентских выборах.
- Когда Зеленский представлял свою команду, Апаршин заявил: "Украинская армия будет профессиональной и добровольной. Она будет усиленной современной системой территориальной обороны и активно действующим резервом. Мы привлечем к управлению вооруженных сил боевых офицеров, способных побеждать, а самое главное - сохранить жизнь солдат.
- Государственный оборонный заказ и финансы Минобороны будут максимально открыты. Вы в реальном режиме времени сможете проконтролировать эффективность использования каждой копейки, которую вы выделяете на оборонобезопасность
- Я гарантирую вам, мы с вами изменим подходы к обеспечению солдат. Солдат будет вооружен, мотивирован и подготовлен. Уровень денежного обеспечения будет увеличен за счет жестких мер экономии ресурсов".
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