Появилась "военная доктрина" Зеленского – СМИ

Документ о военной доктрине победителя второго тура выборов президента Владимира Зеленского передал журналистам Иван Апаршин - советник избранного президента по вопросам безопасности и обороны.

Об этом 25 апреля сообщает "НВ".

"Мы обеспечим объединенное руководство силами обороны в соответствии с принципами и стандартами, принятыми государствами - членами НАТО", - говорится в документе.

Команда Зеленского планирует как можно быстрее решить проблему перевода системы органов военного управления на J-, G-, S- структуры.

Отмечается, что должность начальника Генерального штаба планируют отделить от должности главнокомандующего Вооруженных сил.

Планированием обороны и стратегическим применением ВСУ будет заниматься генштаб, формированием и подготовкой войск и сил - командование видов ВСУ и отдельных родов войск, применением войск и сил - объединенный оперативный штаб.

Армия будет добровольной. В частности, в тексте говорится, что "противостоять противнику, который превосходит нас численно и материально, будет профессиональная, добровольная и мотивированная армия, взаимосовместимая с армиями стран НАТО".

Также армия будет усилена резервом постоянной готовности и системой территориальной обороны.

В команде Зеленского утверждают, что привлекут к руководству армией боевых офицеров.

"Командиры и органы управления тактического и оперативного уровня получат максимально возможную самостоятельность в принятии решений об отпоре вооруженной агрессии", - сообщается в тексте.

В Зеленского обещают, что "ни метра нашей территории не отдадут врагу".

"Мы создадим современную систему планирования и управления оборонными финансовыми и материальными ресурсами, исходя не из минимально необходимой потребности на оборону, как делается у нас сегодня, а с нормативной потребности, как это делается в ведущих армиях мира.

Мы избавим ВСУ несвойственных функций. Военное имущество, которое не используется по назначению, будет передано в управление центральных или местных органов власти, других органов, уполномоченных управлять государственным имуществом", - говорится в заявлении, которое передал Апаршин.

Также в команде президента говорится о финансовой открытости сектора безопасности и обороны.

"Будет обеспечено открытость финансовой информации по функционированию сектора безопасности и обороны и доступ общественности к контролю эффективности использования каждой копейки выделенных финансовых ресурсов", - отмечают в Зе!Команде.

Относительно стандартов НАТО, то окружение президента планирует распределить финансовый ресурс: 50 процентов финресурса направят на содержание ВСУ, 30 процентов - на их перевооружение, 20 процентов - на подготовку войск и сил.

Укроборонпром лишат функций по формированию военно-технической политики.

"Формированием и реализацией военно-промышленной политики будет заниматься новый центральный орган исполнительной власти.

Большинство оборонных закупок будут переведены на электронные площадки без возможности вмешательства в процесс их работы. Цена будет лишь одним из критериев определения победителя", - говорится в документе.

Контрактники будут иметь приоритетное право поступления в учебные заведения, бесплатное образование, медицинское страхование и тому подобное.

Военнослужащих будут обеспечивать служебно-должностным жильем, а те, кто имеет выслугу более 20 лет, будут обеспечиваться квартирами через накопительные целевые программы, долгосрочное и ипотечное кредитование.

Также планируется обеспечить прозрачность государственного оборонного заказа и создать конкурентные условия для частного бизнеса и госпредприятий.

Приоритетом армии должно быть обеспечение современного высокотехнологичного оружия. В частности, средствами разведки, ПВО, связи, РЭБ.

Напомним: