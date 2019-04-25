Євросоюз: Паспортний указ Путіна є посяганням РФ на суверенітет України

У Європейському Союзі назвали указ Путіна про паспортизацію жителів окремих районів Донецької та Луганської областей ще одним посяганням Росії на суверенітет України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненій у четвер заяві речника ЄС.

"Терміни ухвалення такого рішення відразу після президентських виборів в Україні, які продемонстрували сильну прихильність України демократії і верховенству права, свідчать про намір Росії ще більше дестабілізувати Україну і загострити конфлікт", - йдеться у заяві речника ЄС.

У Євросоюзі очікують, що Росія утримається від дій, що суперечать Мінським угодами, і не перешкоджатиме повній реінтеграції непідконтрольних українському уряду територій.

В Брюсселі наголосили, що усі сторони повинні повністю виконувати свої зобов'язання в рамках Мінських угод. "Європейський Союз залишається твердим у підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України", - заявили у ЄС.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Владіміра Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період.

Нагадаємо, 24 квітня Владімір Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

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