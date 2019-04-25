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Евросоюз: Паспортный указ Путина – посягательство РФ на суверенитет Украины

Четверг, 25 апреля 2019, 13:34

В Европейском Союзе назвали указ Путина о паспортизации жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей еще одним посягательством России на суверенитет Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении представителя ЕС.

"Сроки принятия такого решения сразу после президентских выборов в Украине, которые продемонстрировали сильную приверженность Украины демократии и верховенству права, свидетельствуют о намерении России еще больше дестабилизировать Украину и обострить конфликт", - говорится в заявлении представителя ЕС.

В Евросоюзе ожидают, что Россия воздержится от действий, противоречащих Минским соглашениями, и не будет препятствовать полной реинтеграции неподконтрольных украинскому правительству территорий.

В Брюсселе отметили, что все стороны должны полностью выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений. "Европейский Союз остается твердым в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявили в ЕС.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО и заявил, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

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