Половина українців на КПВВ скаржаться, що їхнє життя погіршилось

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Четвер, 25 квітня 2019, 14:14

49% українців, опитаних на контрольних пунктах в’їзду-виїзду у Донецькій та Луганській областях, стверджують, що їхнє життя протягом останніх 12 місяців погіршилося.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. І.Кучеріва в березні.

При цьому 16% зазначили, що життя стало нестерпним, а 33% – що ще можуть справлятися із погіршенням життєвих умов.

39% відповіли, що умови життя не змінилися, 10% відчули позитивні зміни. 

 

Відзначається, що опитані на КПВВ громадяни найчастіше (48%) нарікають на загрози воєнного характеру: поновлення бойових дій, обстріли.

42% скаржаться на обмеження можливостей швидкого та вільного пересування між населеними пунктами.

Крім того, 25% опитаних на КПВВ заявили, що їм важко утримувати свої родини, 23% мають складнощі з отриманням меддопомоги, 16% і 14% вказують на труднощі з пошуком роботи та отриманням справедливої зарплати.

24% стикаються з проблемами захисту своєї власності від злочинців, а 17% зазнають проблем через погрози чи вимагання хабарів посадовцями по обидва боки лінії розмежування, 20% визнали труднощі у спілкуванні з родичами.

Крім того, 44% громадян, опитаних на КПВВ, часто стикаються з проблемою отримання пенсій та інших соціальних виплат, але тільки 23% визнали, що ця проблема лишається для них невирішеною. 

 

"Думки про власне майбутнє викликають у громадян, опитаних на КПВВ, почуття тривоги (53%), безвиході (41%), розгубленості (34%), страху (33%) і надії (25%)", - відзначають соціологи. 

 

При цьому 62% очікують змін на краще і лише 38% не сподіваються на поліпшення життя. 

Зокрема, 14% опитаних чекають на такі зміни вже в найближчому майбутньому, 25% думають, що зміни настануть через 2–4 роки, 23% вважають, що це можливо лише через 5-10 років.

Опитування проходило 4-23 березня серед 800 респондентів на контрольних пунктах в’їзду-виїзду у Донецькій та Луганській областях (Гнутово, Новотроїцьке, Майорськ, Станиця Луганська).

Українська правда

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Теми: Донбас опитування
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