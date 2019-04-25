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Половина украинцев на КПВВ жалуются, что их жизнь ухудшилась

Четверг, 25 апреля 2019, 14:14

49% украинцев, опрошенных на контрольных пунктах въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях, утверждают, что их жизнь в течение последних 12 месяцев ухудшилась.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. И.Кучерива в марте.

При этом 16% отметили, что жизнь стала невыносимой, а 33% – что еще могут справляться с ухудшением жизненных условий.

39% ответили, что условия жизни не изменились, 10% почувствовали положительные изменения. 

 

Отмечается, что опрошенные на КПВВ граждане чаще всего (48%) жалуются на угрозы военного характера: возобновление боевых действий, обстрелы.

42% жалуются на ограничение возможностей быстрого и свободного передвижения между населенными пунктами.

Кроме того, 25% опрошенных на КПВВ заявили, что им трудно содержать свои семьи, 23% имеют сложности с получением медпомощи, 16% и 14% указывают на трудности с поиском работы и получением справедливой зарплаты.

24% сталкиваются с проблемами защиты своей собственности от преступников, 17% имеют проблемы из-за угроз или вымогательства взяток должностными лицами с обеих сторон линии разграничения, 20% признали трудности в общении с родственниками.

Кроме того, 44% граждан, опрошенных на КПВВ, часто сталкиваются с проблемой получения пенсий и других социальных выплат, но только 23% признали, что эта проблема остается для них неразрешимой. 

 

"Мысли о собственном будущем вызывают у граждан, опрошенных на КПВВ, чувство тревоги (53%), безысходности (41%), растерянности (34%), страха (33%) и надежды (25%)", - отмечают социологи. 

 

При этом 62% ожидают изменений к лучшему и только 38% не надеются на улучшение жизни.

В частности, 14% опрошенных ожидают такие изменения уже в ближайшем будущем, 25% полагают, что изменения наступят через 2-4 года, 23% считают, что это возможно только через 5-10 лет.

Опрос проходил 4-23 марта среди 800 респондентов на контрольных пунктах въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях (Гнутово, Новотроицкое, Майорск, Станица Луганская).

Украинская правда

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Темы: Донбассопрос
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