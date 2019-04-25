Синоптики прогнозують в Україні тепло і дощі

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Четвер, 25 квітня 2019, 15:24

В Україні у найближчі дні очікується тепла погода, місцями короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Зазначається, що 26 квітня теплу погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, на заході та сході країни очікується нестійка погода.

За даними синоптиків, у західних та східних областях прогнозуються невеликі короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Вітер південний, у східній частині - північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10°, у західних і східних областях місцями до 13°; удень 20-25°, на крайньому заході країни до 28°, на узбережжі морів 15-20°.

У Києві 26 квітня без опадів; температура вночі 8-10° тепла, вдень 22-24°.

 

Повідомляється, що 27 квітня в Україні в західних областях очікуються короткочасні дощі, грози, на Прикарпатті - місцями значний дощ; температура вночі 8-13°, вдень 22-27°.

На решті території без опадів, лише в північних областях удень невеликий короткочасний дощ; температура вночі 7-12°, вдень 20-25°, у північних областях 18-23°, на узбережжі морів 14-19°. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

У Києві 27 квітня вночі без опадів, удень невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 10°, удень 20-22°.

 

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Теми: погода
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