Синоптики прогнозируют в Украине тепло и дожди

В Украине в ближайшие дни ожидается теплая погода, местами кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что 26 апреля теплую погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления, на западе и востоке страны ожидается неустойчивая погода.

По данным синоптиков, в западных и восточных областях прогнозируются небольшие кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. Ветер южный, в восточной части - северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10°, в западных и восточных областях местами до 13°; днем 20-25°, на крайнем западе страны до 28°, на побережье морей 15-20°.

В Киеве 26 апреля без осадков; температура ночью 8-10° тепла, днем ​​22-24°.

Сообщается, что 27 апреля в Украине в западных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, на Прикарпатье - местами значений дождь; температура ночью 8-13°, днем ​​22-27°.

На остальной территории без осадков, лишь в северных областях днем ​​небольшой кратковременный дождь; температура ночью 7-12°, днем ​​20-25°, в северных областях 18-23°, на побережье морей 14-19°. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

В Киеве 27 апреля ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10°, днем ​​20-22°.