Порошенко зобов’язав передбачити 5% ВВП на оборону у 2020-22 роках

Президент Петро Порошенко ввів в дію рішення РНБО, яке передбачає у Бюджетній декларації на 2020-2022 роки закласти видатки на нацбезпеку і оборону не менше 5% від запланованого обсягу ВВП.

Відповідний указ №167/2019 оприлюднений на сайті глави держави.

Указ набирає чинності з дня його опублікування і вводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 25 квітня "Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2020 - 2022 роки за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України".

РНБО вирішила, що Мінфін має передбачити видатки на забезпечення національної безпеки і оборони у 2020-2022 роках в обсязі не менше 5% від запланованого обсягу ВВП з урахуванням прогнозного індексу інфляції на відповідний рік згідно з додатком.

Кабмін, згідно з рішенням РНБО, мусить вжити у 2020-2022 роках заходів щодо забезпечення належного фінансування сектору безпеки і оборони за кількома напрямами.

Зокрема, забезпечити фінансування розвитку сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО і ЄС; створення об’єднаної системи логістики та удосконалення системи медичного забезпечення військ; підтримання існуючих спроможностей, а також підвищення спроможностей Збройних Сил України; розвиток озброєння, військової і спеціальної техніки тощо.

Також Кабмін має підготувати та внести на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до закону про держбюджет для збільшення розміру грошового забезпечення військовослужбовців Держприкордонслужби, СБУ та Управління держохорони.

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