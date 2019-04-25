Порошенко обязал предусмотреть 5% ВВП на оборону в 2020-22 годах

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которое предусматривает в Бюджетной декларации на 2020-2022 годы заложить расходы на нацбезопасность и оборону не менее 5% от запланированного объема ВВП.

Соответствующий указ №167/2019 обнародован на сайте главы государства.

Указ вступает в силу со дня его опубликования и вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 апреля "О предложениях к Бюджетной декларации на 2020-2022 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины".

СНБО решил, что Минфин должен предусмотреть расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны в 2020-2022 годах в объеме не менее 5% от запланированного объема ВВП с учетом прогнозного индекса инфляции на соответствующий год согласно приложению.

Кабмин, согласно решению СНБО, должен принять в 2020-2022 годах меры по обеспечению надлежащего финансирования сектора безопасности и обороны по нескольким направлениям.

В частности, обеспечить финансирование развития сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО и ЕС; создание объединенной системы логистики и совершенствования системы медицинского обеспечения войск; поддержание существующих возможностей, а также повышение возможностей Вооруженных Сил Украины; развитие вооружения, военной и специальной техники и тому подобное.

Также Кабмин должен подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в закон о госбюджете для увеличения размера денежного обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы, СБУ и Управления госохраны.

Напомним: