Порошенко обязал предусмотреть 5% ВВП на оборону в 2020-22 годах

2433 просмотра
Четверг, 25 апреля 2019, 16:26

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которое предусматривает в Бюджетной декларации на 2020-2022 годы заложить расходы на нацбезопасность и оборону не менее 5% от запланированного объема ВВП.

Соответствующий указ №167/2019 обнародован на сайте главы государства.

Указ вступает в силу со дня его опубликования и вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 апреля "О предложениях к Бюджетной декларации на 2020-2022 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины".

СНБО решил, что Минфин должен предусмотреть расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны в 2020-2022 годах в объеме не менее 5% от запланированного объема ВВП с учетом прогнозного индекса инфляции на соответствующий год согласно приложению.

Кабмин, согласно решению СНБО, должен принять в 2020-2022 годах меры по обеспечению надлежащего финансирования сектора безопасности и обороны по нескольким направлениям.

В частности, обеспечить финансирование развития сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО и ЕС; создание объединенной системы логистики и совершенствования системы медицинского обеспечения войск; поддержание существующих возможностей, а также повышение возможностей Вооруженных Сил Украины; развитие вооружения, военной и специальной техники и тому подобное.

Также Кабмин должен подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в закон о госбюджете для увеличения размера денежного обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы, СБУ и Управления госохраны.

Напомним:

  • Последние годы Украина тратит около 5% ВВП на безопасность и оборону.
  • В 2009-2014 годах военный бюджет Украины составлял от 1 до 1,11% ВВП.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Верховный суд отразил атаку на томос
КСУ заявляет, что не будет срывать инаугурацию президента
Данилюк советует Зеленскому перевезти АП с Банковой: "там жутко дискомфортно"
Зеленский высказался по закону о языке
Все новости
опрос

Мужчины чаще требуют повысить им зарплату

психология

Как цвет носа, щек и подбородка "выдает" наши эмоции

здоровье

Фтор: зачем он нам и где его взять

Поиск по сайту
Архив
Весь архів