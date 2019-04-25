Неповнолітні забили до смерті знайомого і виклали фото в соцмережу

У місті Жовква на Львівщині троє неповнолітніх через борг побили до смерті свого 17-річного знайомого.

Про це повідомляє 25 квітня управління Нацполіції у Львівській області.

Слідство встановило, що в ніч з 12 на 13 квітня у підвалі одного з житлових будинків у місті Жовква хлопця жорстоко побили троє його знайомих – двоє місцевих мешканців віком 15 та 17 років та сімнадцятирічний мешканець одного з сіл Жовківського району.

Побачивши, що побитий не подає ознак життя, зловмисники винесли тіло з підвалу, занесли за будинок та закопали. При цьому вони сфотографували тіло загиблого і в подальшому один із товаришів оприлюднив ці фото у соціальній мережі.

Правоохоронці опитали неповнолітніх у присутності батьків та психолога – за їх словами, вони побили свого знайомого тому, що він заборгував їм гроші – 12 тисяч гривень та не міг повернути борг.

Зловмисників затримали в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для них міру запобіжного заходу. Досудове розслідування триває, зазначають у поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.